Tisztább levegőt ígér a most elfogadott vasúti stratégiai terv

Tisztább levegőt, kevesebb dugót ígér a most elfogadott vasúti stratégiai terv

„Fontos utastájékoztatás: tegnap este a Magyar Közlönyben megjelent a kormányhatározat: a kormány elfogadta az Európai Unióval közösen kidolgozott Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát (BAVS)” – tájékoztat közösségi oldalán Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A nagy volumenű fejlesztés révén jelentősen könnyebbül egymillió ember közlekedése a külső kerületek és az agglomeráció és a belváros között, valamint vonzóbbá, gyorsabbá és kényelmesebbé válik a közösségi közlekedés a fővárosban.

A kevesebb dugó és tisztább levegő, Budapest és környéke közlekedése fejlődésének elengedhetetlen, de egyedül nem elégséges feltétele a vasút átfogó korszerűsítése – hangsúlyozza posztjában az államtitkár.

Mint írja, a külső kerületekből és az agglomerációból ma óriási stressz és szinte lehetetlen küldetés bejutni a városba és onnan hazamenni. A belvárost megbénítja a túl sok egyidejű fővárosi útlezárás, forgalomkorlátozás, a sávlezárások. Vesztegetjük az időnket, a levegő is rosszabb, a helyzet magától csak rosszabb lesz, mert a külső kerületek és a főváros környéki települések népessége folyamatosan nő.

A megoldás a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése, vonzóbbá tétele, a hiányzó északi (Aquincumi) és déli (Galvani) peremhidak, kapcsolódó körúti elemek megépítése, ezzel a belváros tehermentesítése, és nagyszámú P+R, B+R parkoló létesítése külső csomópontokon, hogy le lehessen tenni az autót, biciklit.

A kormány által most elfogadott átfogó Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia megvalósításával

Fürjes egyebek között hozzáfűzi, hogy a továbbiakban folyamatosan megújítják a vasútállomásokat és jóval nagyobb kapacitású átmenő rendszerű pályaudvarokat hoznak létre a jelenlegi fejpályaudvarok helyett. Ezeken túl folytatódik a kormány által megkezdett korszerű járműbeszerzés is – mint írja, már most sokan használják az új Flirt és KISS-vonatokat –, a Kelenföldet, a Délit és a Nyugati pályaudvart összekötő vasúti alagút megépítésével pedig egy több, mint százéves terv valósul meg a későbbiekben.

A döntés alapján a következő két évtized kormányai újabb háromezer milliárd forintot (plusz HÉV-fejlesztésre további ezer milliárdot) fordítanak Budapest és a várostérség közlekedésének jelentős fejlesztésére, döntően EU-s forrásokból – tájékoztat Fürjes, kiemelve, hogy a húsz évre szóló terv első 1500 milliárd forintjára már garantált európai uniós forrás lesz 2027-ig.

Az államtitkár szerint tapasztalat bizonyítja, hogy ahol korszerűsítjük a vasutat, megduplázódik az utasok száma. Az esztergomi és székesfehérvári példák mutatják, hogy olyan vonal és állomás is van, ahol négyszeresére nőtt a forgalom.

„A terv nem egy elnagyolt vízió, hanem több mint 200, részletesen kidolgozott rövid-, közép- és hosszú távú intézkedést is tartalmazó, az EU közlekedési szerveivel közösen kidolgozott, féléves civil és szakmai egyeztetésen átesett alapos szakmai munka” – hangsúlyozza Fürjes Balázs.

Új vasúti híd épül Budapesten

Kiírta a kivitelezési tendert, és a tervek is elkészültek az új vasúti Gubacsi híd építésére, indulhat az építkezés – jelentette be Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója közösségi oldalán.

A Csepelt és Pestszenterzsébetet a Ráckevei-Dunán összekötő forgalmas átjáró, a Gubacsi híd leromlott állapota miatt a vasúti forgalom lebonyolítására már alig alkalmas, ezért sebességkorlátozást és súlykorlátozást kellett bevezetni. Annak érdekében, hogy biztonsági okokból ne kelljen leállítani a vasúti forgalmat, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a kivitelezési tendert az új híd építésére. Vitézy Dávid közösségi oldalán közölte: a tervek elkészültek, jöhet az építkezés!

A BFK vezérigazgatója jelezte, a beruházás több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. A Gubacsi híd a csepeli térség egyetlen tehervasúti kapcsolata, amelyet a Budapestre érkező teherszállítások jelentős hányada érint. A híd több telephelyet is kiszolgál – köztük a Csepeli Szabadkikötőt -, ezért fontos intermodális átrakópont alakult itt ki a vasúti, vízi és közúti áruszállítás között. A vasúti teherszállítás ugyanakkor feltétlenül szükséges az uniós klímacélok és a magyar környezetvédelmi kormányzati tervek eléréséhez is – hangsúlyozza Vitézy Dávid.

A vezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a projekt keretében egy forgalmi kitérő is létesülne az új híd felépítése után. Így a szemben közlekedő vonatok itt ki tudják kerülni egymást, ezzel mérséklődhet a közúti forgalom zavarása a Corvin csomópontban.