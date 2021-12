KGeri végre örül valaminek

De azért most is pimaszkodik

2021. december 30. 00:43

De fontos látnunk, hogy ezzel a kormány gyakorlatilag elismerte, hazug az a kampány, amit folytat.

„Örülök, hogy a kormány elfogadta a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiát (BAVS). Az elővárosi vasúti közlekedés fejlesztése Budapest és az agglomeráció egyik legfontosabb ügye, szakmai és nem pártpolitikai kérdés. A Fővárosi Önkormányzat ezért is támogatta a stratégiát, amelynek a megvalósítását a kormányváltás után is folytatni kell.

De azt is fontos látnunk, hogy a stratégia elfogadásával a kormány gyakorlatilag elismerte, hogy milyen hazug és primitív az a kampány, amit közlekedési kérdésekben (is) folytat a fővárosi vezetéssel szemben. A kormány által most elfogadott stratégia legfontosabb kiindulópontja ugyanis az, hogy a budapesti közlekedési problémák egyik, ha nem a legfontosabb oka az agglomerációs közösségi közlekedés rossz minősége. Márpedig annak fejlesztése teljes mértékben állami és nem fővárosi feladat. A budapesti utasok kétszer akkora mértékben választják a közösségi közlekedés, mint az agglomerációból érkezők, a Budapesten autóval megtett kilométerek felét pedig az agglomerációból érkező autók teszik meg.”

