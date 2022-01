Sértegetéssel kampányol a gyurcsánykedvenc

A szélsőbalos figura elmeháborodottnak minősítette azokat a szülőket, akik aggódnak a gyerekeikért az LMBTQ-propaganda egyre durvább terjedése miatt, trágyával etetett gombáknak a rezsicsökkentés támogatóit, a falusi embereket pedig tudatlannak nevezte a hazugságpolitikus kedvence.

2022. január 3. 16:49

A gyurcsányi jelölt – origo

Lassan nem telik el nap anélkül, hogy Márki-Zay Péter főnökéhez, Gyurcsányhoz hasonlóan ne sértegetné a magyar választópolgárok millióit. A baloldal jelöltje gyakorlatilag megszegve a politika művészetének minden írott és íratlan szabályát gyalázatos módon sértegeti azokat az állampolgárokat, akiktől állítólag szavazatot remél. A baloldali politikus többször is ostobának nevezte a Fidesz szavazóit, elmeháborodottnak azokat a szülőket, akik aggódnak a gyerekeikért az LMBTQ-propaganda egyre durvább terjedése miatt, trágyával etetett gombáknak a rezsicsökkentés támogatóit, a falusi embereket pedig tudatlannak nevezte, és ráadásul folyamatosan botrányos módon beszél az idős honfitársainkról. Voltaképpen Magyarországon már nincs olyan társadalmi csoport, akiket valamilyen módon ne sértett volna meg a hódmezővásárhelyi politikus. Összeállításunk.

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje számos esetben elképesztő nyilatkozatokat tett, amelyekkel inzultálta a magyar választók millióit.

Mondhatni többször is leleplezte már önmagát, hiszen megnyilvánulásai egyértelművé tették azt, hogy mit is gondol azokról az emberekről, akiknek a szavazatára állítólag számít pártállástól függetlenül. Valójában már a miniszterelnök-jelöltté válása előtt is rendszeresen tett bántó megjegyzéseket egy-egy csoportra, azonban október óta a baloldal jelöltje

Gerontofóbia, halálkampány

A Fidesz szavazóit gyalázta 2020 augusztusában Hódmezővásárhely baloldali polgármestere a Facebookon megosztott heti videójában arról beszélt, hogy a Fideszre a szegény és műveletlen magyarok szavaznak.

A politikus videójában hozzátette, hogy a tehetős és a képzett emberek viszont elutasítják a mostani kormányt, ami nyilvánvaló hazugság, hiszen a szociológiai és a közvélemény-kutatások teljesen megcáfolják a több millió magyar embert szegénynek és műveletlennek nevező baloldali politikust.

2021 januárjában a Csendes Vásárhelyért nevű Facebook-oldal vette észre, hogy amikor közel kétórás online előadása során az idősebb korosztály halálozási arányát érintette, olyan megdöbbentő kifejezéseket használt, mint hogy „hullanak az idősek, pusztulnak"...

A baloldali halálkampányát folytatva üdvös dolognak tartja az idős korosztály elhalálozási adatait, mert szerinte csak a tudatlanok és az idősek szavaznak a kormánypártra:

A Covid miatt is megtizedelt időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre - mondta Márki-Zay Péter. Majd egy másik megnyilvánulásában ismét botrányosan folytatta a járvány kezdete óta tartó baloldali álhír- és halálkampányt: Egyre csökkennek. Rájuk az idősebb generáció szavaz, amelyet megtizedelt az a Covid."

A Békemeneten részt vevő embereket is sértegette

Márki-Zay 2021 októbérben a Békemeneten részt vevő százezreket Gyurcsányhoz hasonlóan azzal gyalázta, hogy vidéki polgármesterek „tömték fel" őket az autóbuszra.

A 2021 október 23.-án megtarott Békemenet – origo/Csudai Sándor

Ezzel megint leostobázta a nemzeti érzelmű szavazókat, hiszen lehetetlen másként értelmezni a következő szavakat: "...a másik tábor létszámát úgy kell értékelni, hogy ott azért több utcát megtöltöttek azok a buszok, a polgármesterek által felbérelt emberek, akik sokszor azt se tudták, hogy hova jönnek, a Telexnek a videóját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért nemcsak arról van szó, hogy ez nem egy szeretet- és békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy tényleg vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy hol vannak, buszokkal oda vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta a házi feladatát..."

A szöveg értelmezéséhez tudni kell, hogy Márki-Zay azt próbálta megmagyarázni, hogy miért voltak olyan rettenetesen kevesen, néhány százan, maximum ezren a baloldal október 23-i rendezvényén, miközben a Békemenetre több százezer ember ment el.

A fenti nyilatkozatát követően a főnökéhez, Gyurcsány Ferenchez hasonlóan nemcsak a Fidesz-szavazókba rúgott bele, hanem a határon túli magyarokba is.

Trágyával etetett, sötétben tartott gombák - így sértegette a rezsicsökkentés támogatóit

Szavaival a baloldali politikus egyértelművé tette, hogy a korábbi nyilatkozataihoz hasonlóan eltörölné a rezsicsökkentést Gyurcsány kívánalmainak megfelelően, aki szintén ostobaságnak gondolja a magyar családok millióit segítő kormányprogramot.

A vérfagyasztó kijelentéseit követően ostoba magyarázkodásba kezdett, majd ismét több millió magyart sértett vérig az alábbi kijelentésével.

Az abszurd helyzetet a baloldali jelölt képes volt fokozni, ugyanis a fenti kijelentések után bocsánatkérés helyett tovább folytatta az emberek sértegetését.

Százszor is ugyanezt fogom mondani! - magyarázkodott Bohár Dániel riporternek a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter.

A magyar polgárok energiabiztonsága garantált a rezsicsökkentésnek köszönhetően – shutterstock

Bohár arról kérdezte, mikor fog bocsánatot kérni azoktól az emberektől, akiket ostobának nevezett csak azért, mert szimpatizálnak egy sikeres kormányprogrammal.

Az LMBTQ-propaganda miatt aggódó szülőket is gyalázta a gyurcsányi jelölt. Márki-Zay december elsején, amikor az M1 stábjának nyilatkozott, azt mondta, hogy eltörölné a gyermekvédelmi törvényt.

"Ki az az elmeháborodott, aki azt gondolja, hogy szülői engedély nélkül akar bárki Magyarországon, vagy bárhol a világon óvodás gyerekeknek nemet változtatni?" - mondta azokról, akik joggal aggódnak a gyerekeikért, miközben közismert, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már óvodás korban elkezdik a kisgyerekek érzékenyítését az LMBTQ-propagandával.

A nyugati országokban előrehaladott stádiumban zajlik a kisgyerekek érzékenyítése a szülők beleegyezése nélkül –AFP/Frederic J. Brown



A vidéki embereket sem hagyta ki a sorból

Őket falusi tudatlan embereknek nevezte december 6-án a baloldali politikus. A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a következőket mondta a hódmezővásárhelyi miniszterelnök-jelölt: „azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat".

A vidékiekről undorral beszél. Megdöbbentő kijelentése szerint a vidéki fideszesek egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni: "ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni". "Az egyébként a Fidesz leépülésének egy nagyon komoly szindrómája, hogy milyen szellemi és erkölcsi színvonalú embereket tudott az elmúlt években bevonzani" – mondta egy másik alkalommal Márki-Zay Péter, a közösségi oldalán közzétett egyik videójában.

Mivel Márki-Zay Péter főnöke, Gyurcsány Ferenc programját valósítja meg, feltehetően ezért sem szólal meg Gyurcsány egyetlen egy botrányos Márki-Zay mondat után sem.

origo.hu