Bori meg a sötétség

2022. január 4. 00:46

„A butaság és a sötétség uralma ez” – fogalmazott a művésznő.

„Főleg a színházszakma tekintetében függ nagyon sok minden attól, hogy megváltozik-e a rendszer. Ha megbukik a kormány, akkor talán a művészet és a kultúra, illetve a gondolkodó, alkotó emberek visszakapják a helyüket a társadalomban, és talán nem lesznek többé a hazaáruló, liberális közellenség státuszában" – idézte a Pesti Riport a színész- énekesnőt, aki az RTL.hu-nak adott interjút.

A lap kiemeli: a művésznő abban is reménykedik, hogy megváltozik az az igazságtalan forráselosztás, ami most uralja a színházi és a filmes szakmát. „Akkor újra el tudnának indulni azok az alkotóműhelyek, azok a társulatok is, amelyek jelenleg vegetálnak, vagy éppen sorra tönkrementek” – fogalmazott.

A fideszes trollhadsereg azonnal támad

A színésznő elmondta azt is, hogy ha van egy ügy, amiért nyilvánosan kiáll, a fideszes trollhadsereg azonnal „fantasztikus” kommentekkel árasztja el az oldalait, amit elég gyomorforgatónak tart. „A butaság és a sötétség uralma ez” – tette hozzá. Péterfy Bori szerint a 2022-es parlamenti választás borzasztó nagy vízválasztó lesz. Úgy véli: „ha nem bukik meg az Orbán-rendszer, akkor nagyon-nagyon sötéten látom az eljövendő éveket”.

mandiner.hu