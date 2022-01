Újabb oltási akció indul januárban

A kórházi központi oltóhelyeken és járásonként egy szakrendelőben minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát.

2022. január 4. 18:23

György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője sajtótájékoztatót tart a januári oltási akcióval kapcsolatban a Miniszterelnökségen 2022. január 4-én. Januárban a kórházi központi oltóhelyeken és járásonként egy szakrendelőben időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval minden csütörtök és péntek délután, valamint szombati napokon várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát. MTI/Máthé Zoltán

Újabb oltási akció indul januárban - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

György István, aki az országos oltási munkacsoport vezetője is, azt mondta: a kórházi központi oltóhelyeken és járásonként egy szakrendelőben minden csütörtök és péntek délután, valamint szombaton várják azokat, akik meg akarják kapni a koronavírus elleni vakcinát.



Az államtitkár azt nevezte célnak, hogy minél nagyobb átoltottságot és így minél erősebb védettséget tudjanak elérni a járvány esetleges újabb hullámainak kitörése előtt.



Előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval lehet részt venni az akcióban - emelte ki.



György István közölte, hogy 101 kórházi oltóponton és további 115 járási helyszínen várják a jelentkezőket, mind az öt típusú vakcina elérhető lesz.



Elsősorban a még oltatlanokat várják, valamint azokat, akik esetében legalább négy, de legfeljebb hat hónap telt el az alapimmunizáció óta.



Fontos, hogy minél többen felvegyék a vakcinát - hangoztatta az államtitkár.



Kiemelte: a háziorvosokat is arra kérik, hogy januárban a rendelési idejükön kívül legalább egy péntek délután és egy szombaton tartsanak oltási napot.



A központi oltóhelyeken csütörtökönként és péntekenként délután 2 órától 6-ig, szombatonként délelőtt 10-től délután 6-ig zajlik az akció - közölte György István. A helyszínekről a koronavirus.gov.hu oldalon lehet tájékozódni.



Az államtitkár sikereseknek nevezte az eddigi oltási akciókat. Emlékeztetett, hogy korábban kétszer is meghosszabbítottak egy először egyhetesre tervezett hasonló akciót. Végül 3 hét alatt több mint 1,4 millió vakcinát adtak be, az oltások 12 százaléka volt első, 7 százaléka második, több mint 80 százaléka pedig harmadik.

Beoltanak egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina harmadik, emlékeztető adagjával a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban 2022. január 4-én. MTI/Varga György



György István fontosnak nevezte, hogy a harmadik oltást is kérjék az emberek.



Senki ne bízzon benne, hogy kellő védettséget biztosít neki az, hogy átesett a betegségen. Gyógyulás után is ajánlott felvenni a teljes oltási sort - mondta az államtitkár.

MTI