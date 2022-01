Az első törvénykezési hely

Az ország első törvénykezési helye Balatonfüreden január 1-jén kezdte meg működését a Veszprémi Járásbíróság szervezeti egységeként.

Utoljára frissítve: 2022. január 5. 21:31

2022. január 5. 21:20

Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke (b2), Bóka István (Fidesz-KDNP) polgármester (b), Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke (j2) és Udvardy György, a Veszprémi Főegyházmegye érseke (j) a Balatonfüredi Törvénykezési Hely működésének megkezdődése alkalmából az intézmény tárgyalótermében tartott sajtótájékoztatón 2021. január 5-én. Az ország első törvénykezési helye január 1-jén kezdte meg működését a Veszprémi Járásbíróság szervezeti egységeként. MTI/Vasvári Tamás

Az ország első törvénykezési helye ideiglenesen a piros iskolában működik, egy év múlva azonban átköltözik a végleges helyére, a Kossuth utcában jelenleg is épülő intézménybe. Két-két tárgyalótermet és ügyfélvárót, valamint dolgozószobákat, meghallgatási helyiséget alakítottak ki az új törvénykezési helyen, amely jellegét tekintve az ország első ilyen jogi intézménye. A cél az, hogy az igazságszolgáltatás elérését a lehető legközelebb hozzák az állampolgárokhoz.

A füredi bíróságon az ügyfelek minden olyan szolgáltatást elérnek, amiket a járásbíróság székhelyén nyújt. Az ügyfelek iratokat adhatnak be személyesen, betekinthetnek bírósági ügyekbe, sőt szóban is kezdeményezhetnek beadványokat az úgynevezett ügyfélsegítő napokon. Polgári és gazdasági ügyekben tartanak itt tárgyalásokat, de büntető és szabálysértési ügyekben is eljárnak, ha a sértett vagy a felperes tényleges tartózkodási helye a balatonfüredi járás területén van.

Egy év alatt várhatóan 300-400 ügyet intéznek majd a füredi bíróságon.

Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Balatonfüredi Törvénykezési Hely működésének megkezdődése alkalmából az intézmény tárgyalótermében tartott sajtótájékoztatón.

– Nem előzmények nélküli a bíráskodás Balatonfüreden, hiszen 1872-1956 között bíróság működött itt. Ez az első és eddig egyetlen ilyen jellegű törvénykezési hely az országban, egy igazi újdonság. Azt szeretnénk, ha az igazságszolgáltatás mindenki számára a lehető legkönnyebben elérhető legyen – mondta a sajtótájékoztatón dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

– Több hónapos felkészülés után nyitottuk meg a törvénykezési helyet. A jogszabály életbe lépett, ezért kellett ideiglenes helyen elkezdenünk a működést. Az igényeinknek megfelelően átalakítottuk a katolikus egyház tulajdonában lévő épületet, amelyet egy évre bérlünk, utána reményeink szerint elfoglalhatjuk az új bírósági épületet az Ófaluban, a Kossuth utcában – fogalmazott dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke, aki hozzátette: máris vannak ügyfélmegkeresések.

A Balatonfüredi Törvénykezési Hely ügyfélfogadó tere az intézmény ideiglenes, Arácsi úti épületében a sajtóbejárás napján.

Bóka István polgármester azt hangsúlyozta, hogy a bíróság működésével a város térségi szerepe jelentősen erősödik, ami fontos szempont.

Dr. Udvardy György veszprémi érsek elmondta, az első megkeresésre átadták az egyház tulajdonában lévő épület bérleti jogát, hiszen, mint fogalmazott, a közjó előmozdítása mindig is fontos feladata volt az egyháznak.

Az Arácsi út 2. szám alatt működő intézmény nem önálló bíróság, hanem a Veszprémi Járásbíróság szervezeti egysége.

A Balatonfüredi Törvénykezési Hely ideiglenes helyszíne, a Balatonfüredi Római Katolikus Plébánia Arácsi úti épülete a sajtóbejárás napján 2021. január 5-én.

MTI, balatonfured.hu