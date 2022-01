Magyarországon is jelen van az ötödik vírushullám

Magyarországra is megérkezett a koronavírus-járvány ötödik hulláma - közölte a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője az M1 aktuális csatornán csütörtökön.

Utoljára frissítve: 2022. január 6. 21:07

2022. január 6. 20:12

A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinák felhasznált, üres fiolái a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2022. január 6-án. MTI/Balázs Attila

Békássy Szabolcs azt mondta: jelentősen emelkedett a légúti tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Erre - mint megjegyezte - számítottak is, miután Európa-szerte gyorsan terjed a koronavírus omikron variánsa. Ezzel együtt meglepte őket, hogy - pár nappal a negyedik hullám vége után - ilyen gyorsan elérkezett Magyarországra is az ötödik hullám.



Kiemelte: a légúti tüneteket mutató betegeket arra kérik, hogy előzetesen telefonon jelentkezzenek be, így időpont alapján, elkülönítve tudják őket fogadni.

Járványügyi szempontból nagyon fontos, hogy a fertőző betegeket elkülönítsék a krónikus betegektől.



Békássy Szabolcs azt mondta: a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint a fertőződések 10-15 százalékának hátterében az omikron variáns áll. Véleménye szerint néhány héten belül várhatóan a megbetegedések döntő többségéért ez a variáns lesz majd felelős.



A szakember szerint a következő időszakban várhatóan sokan fertőződnek meg, de a kórházban ápoltak száma kevésbé növekszik majd.



Most még inkább felértékelődik a harmadik oltás szerepe. Ugyanis azoknál, akik már megkapták a három védőoltást, sokkal kevésbé valószínű a súlyos megbetegedés kialakulása - hangsúlyozta a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője.

Bőven van vakcina akár a megerősítő harmadik oltásra is

Magyarországon továbbra is bőven van vakcina mindenkinek akár a megerősítő harmadik oltásra is. Az 5-11 éves gyermekek oltására még csak a megrendelt mennyiség 9 százaléka érkezett meg, de a következő napokban további szállítmányokat várnak - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati oldalon azt írták: a most terjedő omikron variáns miatt mindenkinek javasolják a harmadik oltás beadatását, aki már négy hónapnál régebben kapta meg előző oltását. A kórházi oltópontokon továbbra is elérhető mind az öt, még rendelkezésre álló vakcina: Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen. A háziorvosoknál az általuk leadott igények szerint érhetők el az egyes vakcinák.



Az eddig beérkezett vakcinából 15,5 millió adagot adtak be eddig első, második és harmadik oltásként.



Magyarország az első uniós beszerzésben összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ebből 22 millió adag már megérkezett. Az első uniós vakcinabeszerzésben 10,8 millió adag Pfizer-vakcinát rendeltek, amely 2021. november végére meg is érkezett. Ezt a felnőttek, valamint a 12-17 év közötti korosztály oltásához használják - ismertették.



Az első uniós beszerzésen túl Magyarország tavaly ősszel újabb 2 millió adag, gyermekek oltására alkalmas Pfizer-vakcinát rendelt, amely két év alatt, 2022-ben és 2023-ban érkezik meg. Az első gyermekvakcina-szállítmány 2021. december 13-án érkezett. Akkor 138 ezer adag vakcina (69 ezer gyermek oltására elég) oltóanyag érkezett, januárban összesen 150 ezer vakcina érkezése várható: január 4-én 48 ezer adag érkezett, január 11-én ismét 48 ezer adag, január 18-án 54 ezer adag várható.



Emlékeztettek: Orbán Viktor miniszterelnök 2021 decemberében bejelentette, hogy az Európai Bizottság az omikron vírusvariáns megjelenése miatt újabb közös uniós Pfizer-vakcina beszerzést indít, amelyben Magyarország is részt vesz. Magyarország 9,5 millió adag Pfizert rendelt az újabb uniós beszerzésben, amelynek köszönhetően 2022 második fél évére újabb 3 millió adag, 2023-ra pedig 6,5 millió adag - ebből 1,5 millió adag gyermekek oltásához való - Pfizer-oltóanyag érkezhet Magyarországra. A három beszerzésben tehát Magyarország összesen 22,3 millió Pfizer-oltóanyagot rendelt.



Megjegyezték továbbá, hogy a keleti vakcina beszerzése révén "Magyarország más országokat megelőzve érte el" a lakosság több mint 50 százalékának az oltását, előbb kezdődhetett meg az ország és a gazdaság újraindítása, a korlátozások eltörlése és a harmadik oltások beadása. A Magyarország által vásárolt, egymillió ember oltásához elegendő orosz Szputnyik vakcina már tavaly ősszel elfogyott, a Sinopharm - amelyből a cikkhez mellékelt táblázat szerint 2 600 000 ember oltásához elegendő mennyiség érkezett - továbbra is elérhető.



Azt írták: arra is van elég vakcina, hogy szükség esetén adományokkal segítsenek Magyarország szomszédainak, szövetségeseinek, partnereinek, akiknek nincs elég oltóanyaguk. Jelenleg is több mint 10 millió adag vakcina áll még rendelkezésre.



Magyarországon tehát a vakcina nem akadálya annak, hogy valaki felvegye az oltást, ez kizárólag egyéni döntés kérdése - írták, hozzátéve: a regisztrációs honlap és az online időpontfoglaló folyamatosan nyitva van. A háziorvosok a megyei oltási munkacsoportoknak jelezhetik vakcinaigényüket a praxisukban esedékes oltásokhoz. A dolgozóiknak oltást előíró vállalatok a megyei oltási munkacsoportoktól is kérhetnek vakcinát, ez esetben az üzemorvosok is beadhatják az oltást.



Ismételten hangsúlyozták, hogy "továbbra is az oltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben". Ezért őket a védőoltás felvételére biztatják. A megerősítő harmadik oltás szintén mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg előző oltását - fűzték hozzá.



Magyarország hosszú távú célja, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a Nemzeti Oltóanyaggyár, ahol majd a - jelenleg még fejlesztés alatt álló - koronavírus elleni magyar vakcina gyártását is tervezik - írták a kormányzati oldalon.

