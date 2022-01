A magyar gazdaság újraindítása sikeres

A kormány azon dolgozik, hogy az adókedvezmények és a támogatások bővülő rendszere érdemben segítse a fiatalokat, és egyre jobban megérje Magyarországon családot alapítani - írta Varga Mihály pénzügyminiszter.

2022. január 7. 10:37

Varga Mihály – MTI/Mónus Márton

A magyar gazdaság újraindítása sikeres: Magyarország Európában az elsők között haladta meg a járvány előtti gazdasági teljesítményét, tavaly 6,4 százalékkal erősödhetett a bruttó hazai termék, és idén is jóval 5 százalék feletti bővülés várható - közölte a pénzügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött posztjában, amelyben Kósa Lajos és Fiák István levelére válaszolt a 25 év alattiak szja-mentességéről.

Varga Mihály hozzátette, ez lehetőséget ad arra, hogy megerősítsék azokat, akiket a válság leginkább sújtott: az időseket, a gyermeket nevelő családokat, a vállalkozásokat és a fiatalokat. Ezt szolgálja a 13. havi nyugdíj teljes visszaépítése, a családi adóvisszatérítés, a munkát terhelő adók újabb, 750 milliárd forintos csökkentése és a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége is.



A miniszter hangsúlyozta, a fiatalok életkezdésének és családalapításának támogatását a kormány 2010 óta kiemelten kezeli.



A munkába állás, a saját otthonhoz jutás és a gyermekvállalás mind-mind nehéz feladat, ezért ezekhez a kormány jelentős segítséget ad a fiataloknak. Ezért vezették be például az otthonteremtési támogatásokat, a babaváró hitelt, az első házasok adókedvezményét és a családi adózást.



Varga Mihály megjegyezte, ebbe a sorba illeszkedik, hogy idén januártól mentesítik a 25 év alatti fiatalokat a személyi jövedelemadó megfizetése alól az átlagbér szintjéig.



Kiemelte, az intézkedéssel 140 milliárd forint marad félmillió fiatal munkavállalónál: egy átlagbért kereső fiatal nettó jövedelme több mint 780 ezer forinttal emelkedhet évente.



Az adómentesség szabályai a gyakorlatban is egyszerűek és világosak: a 25 év alatti munkavállalónak - általános esetben - először a januárra elszámolt, de februárban kifizetett bére lehet magasabb. Az adókedvezmény már januári kifizetésnél is érvényesíthető, ha a 25 év alatti fiatal megbízási szerződéssel dolgozik, vagy ha a decemberi munkabért 2022. január 10-e után fizeti ki a munkáltató.



MTI