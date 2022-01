Szegény már testőrt is kapott

2022. január 9. 01:09

„»Ostoba, trágya, gomba, aberrált« és azt hiszem még lehetne folytatni a sort, ha Márki-Zay Péter válogatott sértegetéseit kellene összegyűjteni. Legutóbb arról fantáziált a baloldal miniszterelnök-jelöltje, hogy végre lehet esélyük, mert a Covid megtizedelte a nyugdíjasokat, akik Márki-Zay szerint Fidesz szavazók. Borzasztó szavak.

Úgy tűnik, hogy ez már Gyurcsánynál is kiverte a biztosítékot, ugyanis gyámság alá helyezte a kapitányt. Márki-Zay sajtófőnököt pontosabban felügyelőt, testőrt kapott Péterfi Judit személyében. Péterfi korábban még független-objektív televíziós volt most meg a baloldali összefogás sajtófőnöke, a bukásuk után ne aggódjunk, másnap újra független-objektív újságíró lesz. De ez egy másik téma.

Az új sajtófőnök annyira komolyan vette Gyurcsány parancsát, hogy teljes védelmet biztosított Márki-Zaynak. Hosszú idő után ismét nyilvánosan is összeállt a hat baloldali párt és közösen tartottak sajtótájékoztatót. Mindenki elmondta a magáét, majd elérkeztünk a kérdésekhez. Ekkor Péterfi Judit jelezte, hogy csak az előre meghatározott témában lehet kérdezni. Mi, újságírók nyilván mást is szerettünk volna feszegetni és Márki-Zay válaszolni is akart, de ekkor jött Péterfi és teljesen leoffolta a kapitányt. Konkrétan megtiltotta neki, hogy válaszoljon. Szürreális jelen volt. Az esemény végeztével az újságírók megrohamozták Márki-Zayt, akit ugyancsak Péterfi a saját testével védett annak árán, hogy riportereket lökdösött vagy ráncigált.”

Bohár Dániel: A szótlan kapitány

mandiner.huc- 888.hu