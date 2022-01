Rövid pórázra került Márki-Zay

A kormányoldal kiszámítható kommunikációjával szemben nagy a kapkodás a baloldalon, amelyet az is érzékeltet, hogy már január első hetében szájfogót kapott Márki-Zay Péter, az ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje – értékelte az esztendő első hetében történteket a Magyar Hírlapnak Kiszelly Zoltán politológus, aki kitért arra is, hogy az ellenzéki hat párt nem az összefogásban, hanem elsősorban abban érdekelt, hogy saját egyéni jelöltjeit építgesse.

2022. január 10. 10:58

Szokatlanul zajosan kezdődött az esztendő első hete a politikai életben, amely elsősorban az egymással vetélkedő baloldali szereplőktől volt hangos. „A kormányoldal kiszámítható kommunikációt folytat, és ezt vitte tovább az új év elején is, „a piros volt a paradicsom, nem sárga” lakodalmas dal népszerűsége egy óriási kommunikációs, nem várt áttörést hozott” – fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója, aki úgy érzi, ez a dal az emberek fülében van, és ennek a feldolgozásai meg fogják határozni a kampányt. „Az ellenzék egyébként is lemaradásban volt, mivel az elmúlt év belső csatáit nem tudták lezárni, ezeket cipelik magukkal, és a célegyenesre fordulva próbálják megoldani” – tette hozzá az elemző.

Kiszelly Zoltán leszögezte: „Bár az ellenkezőjét állítja, de Márki-Zay Péter változatlanul akar egy hetedik frakciót, mielőtt a Fidesz ellen csatába indulna, ehhez pedig elsőként a sajátjait, a hat pártot kell legyőznie, feléjük kell politikai erőt mutatnia, amire pedig az egyetlen esélye a nyilvánosság. Most, hogy megkapta tőlük a hangfogót, a szájkosarat, elvágták ettől a lehetőségtől, ezért mást kommunikál kifelé.”

A baloldal miniszterelnök-jelöltje a politológus megfogalmazása szerint úgy jön, mintha menne. „Ahogy az előválasztás idején is arról beszélt, hogy Karácsonnyal szemben félrerántja majd a kormányt, ám végül nem ő tette meg, most is mást kommunikál, mint amire készül. Az egy másik kérdés, hogy az ő sete-suta módszerei hová vezetnek, ám számára a lényeg, hogy róla beszéljenek, a nyilvánosság pedig őt erősíti a hat párthoz képest. A meggondolatlan üzenetei-nek is ez az oka.”

A héten mellé sajtófőnöknek kinevezett Péterfi Judit már az első fellépései során is feltűnően óvta az előzetesen nem egyeztetett kérdések megválaszolásától. „A pártok ezzel a lépéssel Márki-Zay elszabadult hajóágyúként zajló fellépéseit szeretnék megfékezni. Azért tették mellé a porondmestert, hogy papagájt csináljanak belőle, és neki azt kellene felmondania, amit a hat párt betanít neki” – jelentette ki a politikai elemző, majd kifejtette, hogy a „kapitányt” nemcsak azért állították le a hetedik frakcióval kapcsolatos kérdések megválaszolásáról, mert az ügy kínos, hanem mert a hat párt nem akarja a hetedik képviselői csoportot.

„A nyilvánosság elvételével ennek esélyétől is meg akarják fosztani Márki-Zayt, így nem pusztán kommunikációs, hanem hatalmi kérdésről van szó, mert az előválasztáson a baloldali pártok már szembesültek azzal, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester sok ellenzékváltó szavazót is behoz, márpedig egy hetedik párt egy ellenzékváltó frakciót is jelenthetne. Igyekeznek Márki-Zayt domesz-tikálni, a háziasítása pedig a porondmester feladata. Ahogy a cirkuszban is látjuk, amikor a porondmester mindig be akarja állítani Harlekint a sorba, ám ő folyamatosan kilóg, és ebből alakul ki a cirkuszi tréfa.”

Kiszelly Zoltán meggyőződése, hogy Márki-Zay rájött, amennyiben hosszú távon akar politizálni, akkor nem árt, ha van egy pártja, amit most tud felépíteni. Erre a baloldali belső harcra utal a témafelelősök bemutatása, mert ezzel a lépéssel a hat párt ezeket a területeket igyekszik kivonni a miniszterelnök-jelöltjük hatásköréből. „Az egészségügy privatizációja beleillik Márki-Zay korábbi kijelentéseinek a sorába” – értékelte a nagy visszhangot kiváltó szavakat a politológus. „Emlékezhetünk, hogy a baloldal jelöltje világpiaci energiaárakat tartana szükségesnek, miként arról is beszélt, hogy nem kell szociális szempontot alkalmazni a benzin áránál, viszont kiállt a klímaadó mellett. Ezek együtt az ő neoliberális, globalista szemléletét tükrözik. Ha fizetős lesz az egészségügy, akkor kevesebbet megyünk majd orvoshoz, ahogy szerinte, ha drágább lesz a rezsi, akkor kevesebb vizet, fűtést kell használni.

Az emberek azonban a 2008-as népszavazáson egyértelműen elutasították az egészségügy privatizálását. A kettős beszédüket jól mutatja a plakátkampányuk, ahol azt hirdetik, hogy a rezsicsökkentés marad, miközben Márki-Zay azt hangoztatta, hogy el kell törölni. Ugyanaz kezd kialakulni, mint az őszödi beszéd kapcsán, ezt a jelenséget nevezhetjük őszödi szindrómának.” Feltűnő, hogy miközben a közös miniszterelnök-jelölt szájkosarat kapott, Gyurcsány Ferenc aktivizálta magát a közösségi médiában.

Az elemző úgy érzi, a DK elnöke kezd kitáncolni a Márki-Zay által tőle kért szilenciumból, és már nem elégszik meg a régi családi fotók posztolgatásával, hanem naponta politikai témákban is kifejti a véleményét. „Gyurcsány követői csalódottak, mert nem Dobrev Klára lett a miniszterelnök-jelölt, ezért a pártvezérnek újra hangosabban jelen kell lennie, hogy aktivizálja őket” – mondta Kiszelly Zoltán, aki végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy a népszavazási kezdeményezés kapcsán is jól láthatóak a törésvonalak, hiszen a hat pártnak fontosabbak a saját jelöltjeik, mint a szavazóik mozgósítása egy olyan ügyben, amelyből az országgyűlési választásokig nem lehet referendumot tartani, és így nem segíti a jelöltjeiket.

Magyar Hírlap