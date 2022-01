„Mekkorát kamuzott Karácsony...”

Mit hagyott Demszky Gábor liberális főpolgármester Tarlós Istvánra a fővárosban: „A 250 milliárdos adósságot, széthullott BKV-t, kaotikus 4-es metrót, roncs 3-as metrót." Utódja, Karácsony Gergely vádaskodásba menekül.

2022. január 11. 19:13

Tarlós István – MTI

Egy baloldali lap főszerkesztője megbírálta Tarlós István volt főpolgármestert amiatt, hogy a korábbi városvezető „beszáll a kampányba”, értékeléseket tesz a mai főpolgármesterről, illetve a baloldal egyes politikusairól. Tarlós István nyílt levélben válaszolt, s ebben hallatlanul értékes leltárt készített elődjének, Demszky Gábornak katasztrofális működéséről, utódjának, Karácsony Gergelynek bornírt vádaskodásba meneküléséről. A levelet a Mandínerből átvéve közöljük.

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Kedves Péter!

Nem vagyok könnyen tegeződő típus, de most elszakadok a hivatalos magázódástól, mivel évtizedek óta tegeződünk. Te a nyilvánosság előtt szólítottál meg a minap, így biztosan nem bánod, ha a választ majd én is nyilvánossá teszem. Nem neheztelek soraid miatt, sőt, nem is bánom, hogy így legalább írásba foglalhatok néhány olyan gondolatot, amiket enélkül az írásod nélkül nehéz lett volna összefüggően megtennem. Nem igazán lett volna megfelelő apropója.

Igaz, amit arról írsz, hogy bár nagyon mások a gyökereink és a világképünk, ellentmondásos módon mégis mindig – ha úgy tetszik – jóban voltunk. Igaz, inkább bizonyos értelemben. Egykorúak lévén (ne légy büszke az egy, vagy két év elhanyagolható előnyödre) kicsit összekötött minket mindig az ifjúságunk közös idejének sok élménye (zene, futball, irodalom) és általában a ’60-as, ’70-es évek megélései. Ez valahogy Neked is számított, és nekem is.

Furcsa, hogy te sem tudsz leszokni az ellenzék örök paneljének, az én karcos stílusomnak felemlegetéséről.

Megtennéd egyszer, hogy összehasonlítod az én írásaim, nyilatkozataim szóhasználatát Hadházy, Jakab, Szabó Tímea, de akár Márky-Zay nyelvezetével?

Írásod lényegére térve először arról engedj meg pár gondolatot, amit az országos politikával kapcsolatban rólam írsz. Tudod, itt kiütköznek a köztünk lévő különbségek. Ha Karácsony – aki már nem miniszterelnök jelölt, és valójában nem is vált azzá – nap – nap után politizálhat, üzengethet Putyinnak és az USA elnökének, akkor én, aki sokkal tovább voltam főpolgármester és polgármester is, miért ne szólalhatnék meg politikai kérdésekben? Ha a politikából régen kikopott Lendvay Ildikó, Kuncze és több társuk folyton megjelennek a képernyőn, akkor miért baj az, ha a fővárost még nem is rég hosszú ideig vezető főpolgármester is nyilatkozik? Több ízben is nagyságrenddel több szavazattal kaptam közbizalmat, mint bármelyikük. Miért ne foglalhatnék állást akár jövőt befolyásoló kérdésekben, ha megkérdeznek? Miért ne bírálhatnék olyan politikát, amit károsnak tartok? Majd 30 évet töltöttem vezető pozíciókban a fővárosban.

Akkor nem kerültél elégikus állapotba, mikor a 2018-as választás idején Demszky a „Piroska és a farkas”-ból kölcsön vett kosárkából szórta a röpcédulákat, és ásványvízzel locsolgatta a neki nem tetsző újságírókat? Miért ne védhetnék egy olyan értékrendet, amiben hiszek – bizonyosan sokkal régebben, már von Haus aus – mint amióta „demokráciáznak” a fent említettek.

Talán bizony én lettem volna a kommunista, Lendvai Ildikót meg demokratikus bölcsőben ringatták?

Te is tudod, hogy nem így van. Térjünk rá a mondatodra, hogy „foszladozik a független imázs, nem kímélte az elődjét, sarkosan beleszáll az utódába”…

Én, ha úgy tetszik egy párttól vagyok független, amennyiben – mint tudod – sosem voltam tagja a Fidesznek, de nem a saját értkékrendemtől. „Nem kímélte az elődét”? , „sarkosan beleszáll az utódába”? Ezt tisztázzuk!

Előbb Demszky, az előd. Van-e fogalmad arról, hogy 2006-ban, a szűk kb. 1%-os különbségű győzelme után hosszú ideig hogy beszélt rólam a Városházán? Arról van-e fogalmad, mit hagyott rám? A 250 milliárdos adóssággal, széthullott BKV-val, kaotikus 4-es metróval, roncs 3-as metróval az élen. Ehhez képest én a töredékét mutogattam vissza egy évtized alatt, mint Karácsony két év során.

Demszky Gábort testőrei védik meg a tojásdobálástól – origó

Itt akkor térjünk át az utódra! Rendszerint azt követően nyilvánulok meg, mikor Karácsony arcátlankodik. Kezdettől fogva vádaskodik, csúsztat, hazudozik, támad, minden ok nélkül is egyfolytában visszamutogat, menekül.

Nem mondott igazat az adósság állományokról (ténykérdés), a hátrahagyott tartalékról (én csak az előbbit örököltem).

Kilenc év semmittevésről beszélt (szemenszedett hazugság) (nem néznél utána inkább Zuglónak 2014-19 között?)

Mekkorát kamuzott a Lánchíd esetében! Több, mint egy évig semmit nem kezdett a teljesen előkészített projekttel, majd az öt milliárddal drágább ajánlatra azt hazudta, hogy olcsóbb. Nem mondott igazat a Blaha Lujza téri projektről sem.

Rajtam reklamálta azt a klímastratégiát, amit a Közgyűlés már másfél évvel korábban el is fogadott, csak ő általában nem figyelt.

Amikor Karácsony Gergely elvesztette a fonalat: sisakban ment földmunkákat nézni a Blaha Lujza térre – archív

Két éve vizsgálóbizottságosdit játszik, miközben jól tudja, mi az igazság. Én nem kíméltem az elődömet? Mihez képest? Karácsony „Tarlós éra korrupciógyanús ügyeiről” beszél két éve. Olyan ügyeken piszmog tovább a laikus bizottságával, melyekben ő maga 2019-20-ban feljelentést tett, és a rendőrség is lezárta azóta a vizsgálatot – bűncselekmény hiányában. (Az elektronikus jegyrendszer esetében három év vizsgálat után, hiszen ott én magam tettem feljelentést). Arcátlanul ide sorolja a

1.) 4-es metrót, pedig ismeri a 2015-ben lezárt OLAF jelentést, tudja, hogy a Demszky érát marasztalta el, tudja, hogy mi csak visszaszereztünk komoly pénzeket,

2.) a parkolási ügyeket, mikor tudja, hogy az én időmben a Főváros parkolási szerződéseket nem is kötött, szemben az általa kötött, elhíresült zuglói parkolási szerződéssel.

3.) Patkányirtási ügyet emleget, ahol a szerződést én nem is láttam, ő pedig megszavazta.

4.) Bálna ügyet emleget, ahol pedig tudja, hogy mikor és milyen szerződéseket kötöttek, ahogy azt is, hogy immár nyolc pert nyert meg az ügyben a mi kurzusunk annak a projektnek kapcsán, amit már be kellett volna fejezni 2010 előtt.

5.) Karácsony 3-as metrózik, pedig jól tudja, milyen állapotban hagyták rám. Ahogy azt is tudja, hogy nem volt másra lehetőségünk, mint felújításra. 2018-19-ben a felújított kocsik meghibásodási mutatója nem volt rosszabb, mint az Alstom kocsiké. Mégis támad és csúsztat. Évek óta nyafog a klímaberendezések hiányáról, miközben 27 hónap alatt ígéretével szemben pár nevetséges „ivókúttal” pótolta azt. Most pedig ő hoz be klíma nélküli, használt villamosokat.

- faültetés zöld program. Klíma vészhelyzetet hirdetett, majd nem hozott egyetlen értelmezhető konkrét intézkedést sem. Én három év alatt ültettem el tízezer fát. Hány fát ültettek el a 27 hónap alatt? Engem vádol szilárd burkolatokkal?

Hol az ígért rengeteg fa? Hol a zöld politika?



- árvízvédelem. Csillaghegyi öblözet. Végig támadott. akadályozott. Demonstrációkat szervezett ellenem. Filozófusokkal, szociológusokkal támadta a vizes szakma döntő része által támogatott tervünket. Éveken át bizonygatta, hogy a védművet a Királyok útjára kell telepíteni. 27 hónap alatt még az engedélyezési tervekig sem jutottak el a Királyok útján. A 2018-ban és 2019-ben általunk részben már megépített Aranyhegyi árok (patak) menti védmű ma lényegében ugyanott tart.

- mekkorát kamuzott Karácsony a most vitatott, kizárólag 2020. április – 2021. november között képződött ingatlanértékesítési ügyekben is, ide értve az úgynevezett „Városház-gate” ügyet is. Álnok módon megpróbált visszamutogatni, aztán kiderült, hogy ezek közül a legrégebbi esetében is csak 2020. áprilisban írták ki még a pályázatot is.

- mekkorát blöffölt azzal is, hogy mi, ráadásul teljesen (!) be akartuk volna építeni a Mocsáros dűlőt, de ő megmentette? Egy fáskamrát sem építettünk oda egy évtizeden át, míg épp ő fontolgat részleges beépítést. Folyton a hátunk mögé igyekszik bújni.

Nem sorolok fel mindent, Péter, de szerinted mindezt szó nélkül kellett volna hagynom? Arról csak futólag teszek említést, hogy miket olvasnék magamról az ellenzéki médiumokban (a Tiedben is), ha én keresném Újpest helyén Csepelt, a Városligetben a Nemzeti Múzeumot, vagy én írnám „ly”-nal, majd „lj”-vel hogy szobája? (Igaz Demszky 12 év főpolgármesterség után kereste Békásmegyert Káposztásmegyeren, kérdezd csak Derce Tamást!)

Mi lenne, ha én helyettesítettem volna be ki tudja, kik által fogalmazott, reagálásra módot nem adó Facebook-posztokkal a nyílt Budapest infókat?

Ha én állítottam volna meg (az egyébként általam kiharcolt) Közfejlesztések Tanácsának működését? Ha esetleg én kentem volna össze sárga festékkel a főutakat, vagy én nem kaszáltatnám le egész évben a város közepén a füvet és a gazt? Érdekességként mellékelten megküldöm Neked a Karácsony Gergely részvételéről szóló „katalógust” 2014-2019 között, az ő fővárosi szakbizottságának ülésein. A közgyűlési részvételeiről tanúskodó kimutatástól inkább megkíméllek (egyiket sem kívánom nyilvánosságra hozni).

Végezetül pár szó arról, amit konkrétan Márki-Zayjal kapcsolatban jegyeztél be az ellenőrzőmbe.

Mit írtam Márkiról? Azt, hogy nem is rég repatriált. Nem igaz? De, igaz. Azt, hogy egy kisváros kevés politikai-városvezetői tapasztalattal rendelkező polgármestere. Nem igaz? De igaz! Azt, hogy kezd hiteltelenedni a túlságosan is hangoztatott keresztény jobboldalisága. Nem igaz? De, igaz. Aki annyira keresztény, az nem hirdet meg olyan elképzeléseket, amelyek egy része összeegyeztethetetlen a keresztény tanítással.

Aki jobboldali érzelmű, gondolkodású ember, az nem szűri össze a levet a DK-val és különösen a Momentummal.

Magam is Istenfélő vagyok, és nem csak 1990 óta. Szintén tagja vagyok a templomunk egyházközösségi tanácsának. Nekem is ugyanaz a feleségem, mint 1973-ban. Én is nagycsaládos vagyok. Mégsem íratom le hetente mindezt a médiában. Pedig, ha elolvasod a 2009-10-ben kiadott programomat, ott nem találsz ideológiailag önellentmondó pontokat. Mi az, ami valójában Márki-Zay Péter önazonossága? Szerinted tán képes lenne Gyurcsány Ferenc ellenében jobboldali politikát folytatni? Most majd azt fogják mondani, hogy hosszú ez a levél. Igaz, de Te késztettél rá, Péter.

Megbecsüléssel üdvözöl:

Tarlós István

mandiner.hu