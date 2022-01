A magyar balos újságírás krémje

2022. január 13. 00:30

A lakmusz.hu csapata. Fotó: lakmusz.hu/Botos Tamás

Elindult a 444 kiadójának tényellenőrző oldala, a lakmusz.hu. A csapat saját bevallása szerint olyan kijelentéseket és információkat vizsgál, amelyek széles közönséghez jutnak és jelentősen befolyásolják a közéletet. Azt írják, hogy különös figyelmet fordítanak a politikusok és egyéb közszereplők kijelentéseire.

A tényellenőrzés módszertanával kapcsolatban azt írják, hogy elsősorban megbízható, elsődleges források alapján dolgoznak, a hivatkozásaikat pedig lehetőség szerint hivatkozva tüntetik fel a cikkekben. A lakmusz.hu sem zárja ki a bizonyos újságírói körökben kedvelt névtelen forrásokra való hivatkozás módszerét, de azt ígérik, hogy erre csak akkor kerül sor, „ha ezt a téma érzékenysége és a forrás biztonságának fenntartása indokolja”, és ha az állításait más, független forrásból ellenőrizni tudják.

A tényellenőrző szerkesztőség az Európai Bizottság támogatásával működik a Magyar Digitális Média Obszervatórium részeként. Ez az AFP francia hírügynökség, a 444-et kiadó Magyar Jeti Zrt., az ELTE-n működő Media Universalis Alapítvány és az ePressPack projektje.

A lakmusz.hu csapata jelenleg három állandó munkatársból áll. A portál főszerkesztője a Direkt36 nevű portálról ismert Zöldi Blanka. A csapat tagja Diószegi-Horváth Nóra is, aki a magát rendszerkritikusnak valló Mérce.hu főszerkesztője volt tavaly májusig. A harmadik munkatárs Neuberger Eszter, aki a 444-re és előtte az Abcúgra is írt. 444-es újságíróból a közreműködők között sincs hiány, így várható Herczeg Márk és Király András tényellenőrzéseinek megjelenése is. Szintén a Magyar Jeti holdudvarából érkezik Hegyeshalmi Richárd is, aki a Qubit nevű tudományos oldal munkatársa is. A lap igazgatásáért Erdélyi Péter felel, aki a 444-nél is hasonló feladatokat végez. A Media Universalis alapítványtól négyen írnak majd a lakmusz.hu-ra, és a csapat tagja lesz az egykori indexes, most AFP-s Záborszky Ede is, aki a Facebook magyarországi tényellenőrzője is. A vele készült interjúnkat ide kattintva olvashatják:

