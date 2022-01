Nem engedték egyedül beszélni

Vasárnap este ismét képernyő elé ült Márki-Zay, ám ezúttal a baloldali kampánystáb már nem engedte egyedül beszélni, és melléültették az évtizedes kommunikációs múlttal rendelkező Simon Andrást.

2022. január 17. 01:50

Márki-Zay Péter már kedden, az ATV műsorában is nyilvánvalóvá tette, hogy a sorozatos botrányos kijelentések – a covid-halálozás és a választási esélyek közötti összefüggés, elmélkedés a fideszes zsidókról – ellenére sem áll le a szokásos vasárnap esti Facebook-videós élő beszédei megtartásával.

Márki-Zay eztán nem egyedül fog beszélni vasárnaponként

Ez most az elmúlt 7 nap megkoronázásaként is értékelhető, hiszen az a héten több terjedelmes interjút adott az ellenzéki miniszterelnök-jelölt. Emlékezetes – mi sajtótörténeti pillanatként értékeltük – az ötperces vitája Rónai Egonnal az antiszemitizmus témaköréről, de a HVG-nek és a Spirit FM-nek is közel egy órára állt a rendelkezésére Márk-Zay, aki a mai bejelentkezését Simon András társaságában kezdte. Márki-Zay azt is elmondta, a választásokig ebben a formátumban fog bejelentkezni, hogy kissé „színesebbé tegye” ezeket az alkalmakat.

A volt ATV-s kérdésére Márki-Zay elmondta, hogy szerinte „a világ 193 országából 192 jobban kezelte a járványt, mint Magyarország”. Ha ő lett volna kormányon – mondta – akkor többet teszteltetett volna, ezzel szerinte megelőzhető lett volna a halálesetek egy része.

A baloldal jelöltje nekiment a csirke far-hát hatósági árának is

A második téma a választások voltak. Márki-Zay szerint Orbán érdeke, hogy minél hamarabb, április 3-án legyen a választás. Egy mondattal később hozzátette:„láthatólag Orbán Viktor arra is felkészült, hogy ha a járványhelyzet miatt nem lesz, vagy nem akkor lesz a választás”. Ezt követően a baloldal miniszterelnök-jelöltje szánalmasnak és „ostoba intézkedésnek” nevezte a hatósági árak szerdai bevezetését. Szerinte ez olyan, mondta Bod Péter Ákos szavait idézve, „mintha tollseprűvel akarnánk árvizet megállítani”.

„Ez akkora ostobaság, akkora felelőtlenség és szakmaiatlanság. Egy szimbolikus alkalmatlansági beismerés, hogy már a csirkefarhát árát kellett befagyasztani ahhoz, hogy a legszerencsétlenebb emberek azt lássák, hogy mintha a kormány törődne a problémájukkal” – jelentette ki Márki-Zay.

Decemberben kezdték, de„az aláírásgyűjtés az elmúlt napokban indult be”

Szóba került az ellenzék népszavazási kezdeményezése is. Szerinte jól állnak az aláírásgyűjtéssel, pár nap múlva összegyűlhet a szükséges 200 000 aláírás. „Az aláírásgyűjtés az elmúlt napokban indult be” – tette hozzá. Leszögezte: nagy eredmény, hogy egy hét alatt 50 000 aláírást tudtak gyűjteni, ez szerinte mutatja az ellenzék erejét. Más kérdés, hogy Karácsony Gergely még decemberben arról beszélt, az év végéig összegyűjtik az aláírásokat. Ezután

Márki-Zay felszólította Orbán Viktort és Gulyás Gergelyt, hogy haladéktalanul számolják meg az aláírásokat, hogy „ne csak az ő abberált gondolataikat tükröző kérdésekről lehessen népszavazni április 3-án”. „Az a kormány, amelyik egy éjszaka árt tud írni egy törvényt, 230 000 aláírást is meg tud számolni” – erősített rá Simon András, azt a téves képzetet keltve a nézőkben, hogy ez a kormányon múlik. Ezzel szemben ez a választási szervek feladata, ez minimum 30 napot igénybe vesz. Ahogy azt Szánthó Miklós egyszer már elmagyarázta , az ellenzék végzetesen kifutott az időből, az álláskeresési járadékról és a Fudanról legfeljebb májusban lehet szavazni.

Munkatársa szerint Márki-Zay tévedett

Simon ezután szóba hozta a hódmezővásárhelyi ügyeket, ahol Márki-Zay elismerte: tévedett egy számban.

Egy miniszterelnök-jelölt elismerte, hogy tévedett” – emelte ki a nézőknek kicsit sem átlátszóan Simon, aki ezután Orbán Viktort hozta fel, mint aki ezt nem tette meg, amikor szerinte a kormányfő tévedett. Márki-Zay egyből meg is ragadta az alkalmat, hogy nyílt vitára hívja ki Orbánt. „Egy magabiztos miniszterelnök biztos meg tudja védeni az álláspontját” – kontrázott rá Simon, aki ezután még egy kérdést tett fel: tervez-e az ellenzék köztársaságielnök-jelöltet állítani? Márki-Zay úgy válaszolt, hogy igen. Elmondta: már folynak a háttérben a tárgyalások arról, hogy ki vállalná ezt a „megtisztelő” feladatot.

A beszélgetést egész végig a kérdéseivel irányító Simon ezután kiemelte, „ez nem egy interjú volt, hanem két azonos célért dolgozó ember” társalgása. Miután az egykori újságíró további programokra hivatkozva berekesztette az adást, Márki-Zay még több percig beszélt a közönséghez, hosszú körmondatokkal ecsetelve, hogy mennyire jó ez az új formátum.

Simon Andrásról



Simon András a 2010-es kormányváltás idején igazolt az akkor még balliberális vezetés alatt álló jegybankhoz. 2010. április 5-től lett a Magyar Nemzeti Bank kommunikációs igazgatója és szóvivője. Ezt követően 2013 végétől az ATV műsorvezetője volt. Jelenleg Márki-Zay Péter kommunikációs stábjának tagja.

