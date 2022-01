Egyre inkább elszállnak az európai rezsiárak

Egyre mélyebb az energiaválság Európában. A legfrissebb felmérések azt mutatják, hogy az európai fővárosok közül Budapesten az egyik legolcsóbb az energia. A villamosenergia ára például csak Szerbiában kedvezőbb, mint Magyarországon. A felmérések ezzel párhuzamosan azt erősítik meg, hogy az emberek 90 százaléka támogatja a rezsicsökkentést – hangzott el az M1 Híradójában.

2022. január 17. 11:23

A számláit rendezi a zalaegerszegi Király Imre. Ellenőrzi, hogy mennyit költött rezsire, de azt is megnézi, hogy a rezsicsökkentéssel mennyit sikerült spórolnia. Nála ez 30 ezer forintnál is több volt legutóbb.

Magyarországon 2013 óta fixek a lakossági rezsiköltségek. Ennek köszönhetően havonta átlagosan már mintegy 40 ezer forintot spórolnak a magyar háztartások. Ez koránt sincs így az Európai Unió több országában.

A hagyományos energiatermelés leépítése miatt ugyanis sok helyen soha nem látott magasságokba emelkedett a földgáz ára.

És hasonló a helyzet az áramnál is. Sokan ezért már rezsiválságról beszélnek Nyugat-Európában.

Orbán Viktor miniszterelnök még pénteken a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy jelenleg olyan infláció van egész Európában, amely eltéríti a gazdaságot a normális működéstől. A kormányfő úgy fogalmazott: Nyugaton sok helyen 2-3 hónap alatt megduplázódott a családok rezsiköltsége. Hazánk azonban az infláció negatív hatásainak tompítását tűzte ki célul.

Most képzelje el mindenki, hogy itthon az a rezsi, amit ő fizet, gáz, villany, víz, az hirtelen megduplázódna. Az hány családot hozna szinte reménytelen helyzetbe és még az erősebb középosztályban élőket is, tehát nem csak a kispénzűeket, hanem a középosztályhoz tartozókat is bizony nehéz kihívás elé állítaná. Ez nekünk nincs, a rezsirendszer árszabályozás miatt” – fogalmazott a miniszterelnök.

Ennek köszönhető, hogy a magyar árak mostanra jóval kirívóbbak az elszálló európai árak mellett. Ez derült ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfrissebb kutatásokból is.

A felmérés külön vizsgálta a gáz és az áram árának alakulását. A lakossági gázszámlákat tekintve látszik, hogy a budapesti ár messze a legolcsóbb az összes vizsgált európai főváros közül.

Lisszabonban például az itthoni ár dupláját fizetik az emberek, Amszterdamban pedig hatszor annyit is elkérnek a földgázért.

Csak Belgrád van Budapest előtt, az összes többi országban drágább az áram. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint koránt sincs vége az áremelkedéseknek Európában. És ennek hatása egyre hatványozottabban jelentkezik majd a lakossági árakban is, ami hatással lehet majd a gazdaságra.

„Ez mérhetetlen módon megterheli a háztartásokat, elvon vásárlóerőt más piacoktól, mert amennyit elköltöttek, annyit muszáj kifizetni a rezsit. Úgyhogy más piacok szenvedni fognak emiatt” – közölte Boros Imre közgazdász.

Míg az Európai Unióban sokan elégedetlenek az egyre növekvő rezsiárak miatt, Magyarországon az emberek 90 százaléka támogatja a rezsicsökkentést, vagyis egyetért a kormány intézkedéseivel.

hirado.hu - M1