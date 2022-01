Tűzharc Monyorókeréknél – nem szabad agyonhallgatni

Utoljára frissítve: 2022. január 18. 11:19

2022. január 18. 10:39

Illusztráció – police.hu

Rálőttek egy osztrák határőrre hétfő délelőtt a magyar-osztrák határon, a Szentpéterfa-Monyorókerék határátkelőhely közvetlen közelében. Vejkey Imrét, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezető-helyettesét kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, a burgenlandi hatóságok által megerősített osztrák lapértesülések szerint az embercsempész által vezetett furgon áttört a határon, majd amikor a határőrizetet ellátó osztrák katonák megállították, kikerülte az ellenőrzést és Magyarország felé elmenekült. Közben a határon át tűzharc alakult ki. Már számosan jövendölték: előbb-utóbb el fog sülni egy fegyver. Miért hoz új minőséget a migránsválságba a Szentpéterfa-Monyorókerék melletti tűzharc?

– Az illegális migráció és az őket támogató embercsempészek által a terror és a félelemkeltés már évek óta jelen van Európában, ez tehát nem nóvum! Az effektív „tűzharc” azonban ebben az ellenünk irányuló agresszív folyamatban mégis egy újabb negatív mérföldkő! Ne feledjük, az elmúlt hónapok másról sem szóltak, mint arról, hogy az illegális migránsok újra egyre nagyobb nyomás alá helyezték határainkat, mi pedig ezeket a támadásokat visszavertük!

Tudjuk, hogy a ránk törő illegális migránsok jól szervezettek, de higgyék el, mi is azok vagyunk! Azt is tudjuk, hogy a Brüsszel-Strasbourg-Soros triumvirátus a különböző NGO-i által miképpen támogatja az illegális migrációt, miképpen támogatja a gendert és miképpen támogatja európai egyesült államok létrehozását, s ezek miképpen függnek össze!

Monyorókerék ősi magyar címere – wikipedia





Mi a szuverén Magyarországot és a lakóit védjük! Szabadságharcot vívunk éppúgy, mint őseink egykoron! Ne feledjék, szabadságharcaink mindig arról szóltak, hogy ne mások döntsenek rólunk helyettünk!

– ATerrorelhárítási Központ munkatársainak bevonásával jelentős erőket mozgósítottak az embercsempész elfogására, nagy erőket vonultatott fel a rendőrség, a TEK egységei páncélozott járművekkel vették körül délelőtt a volt határőrs épületét és drónt is bevetettek. A támadás katonai jellege hogyan módosíthatja a társadalom gondolkodásmódját?

– A támadás katonai jellege elgondolkodtat mindenkit, talán még azt is, aki eddig a liberális „maisteram” mögé bújt! A támadás katonai jellege nyilvánvalóvá teszi, hogy megbukott a BBS triumvirátus migrációs politikája! A támadás katonai jellege felébreszti az embereket „csipkerózsika” álmukból és észreveszik, hogy mivé alakult át a korábban szebb napokat látott nyugat, ahol napjainkban már futótűzként terjed az iszlám, amely totális ideológiáját a keresztény kultúra ellen irányítja.

A támadás katonai jellege nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy az illegális migránsok akár fegyverrel is be akarnak törni Európába, s nem beilleszkedni akarnak, hanem teret foglalni, és az ő törvényeik szerinti párhuzamos társadalmat létrehozni!

Vejkey Imre – KDNP



– A tőzsdespekulánsi pénzekből táplált szélsőséges NGO-szervezetek érdeke a Szentpéterfa-Monyorókerék melletti tűzharc agyonhallgatása, vagy annak jelentéktelenítése. Miért kell erre a katonai jellegű bűncselekményre különleges figyelmet fordítanunk?



– Azért hallgatják el ezeket a tényeket, mert fel akarnak főzni bennünket, mint a békákat! De már a létünk a tét, vagy ugrunk vagy megfővünk! Mi ugrunk, míg a többiek az egyre forrósódó vízben kimúlnak! Mi küzdünk, mert tudjuk, rajtunk múlik, lesz-e a magyaroknak jövője! Legyünk hát minél többen bátrak, kiállva több, mint ezeréves magyar és keresztény értékeink mellett! Madách szavaival zárom gondolataimat, miképpen Ő is a művét „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!” Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

Molnár Pál

gondola