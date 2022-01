Az Aranybulla válasz volt az adott kor kihívásaira

2022. január 18. 18:36

nkp.hu

Az Aranybulla önmagán és korszakán túlmutató válasz volt az adott kor kihívásaira - jelentette ki az igazságügyi miniszter a 800 éves Aranybulla tiszteletére indított emlékév keddi megnyitóján, Székesfehérváron.

Varga Judit a városházán tartott díszközgyűlésen ünnepi beszédében kiemelte, minden történelmi korszaknak megvoltak a maga kihívásai, a maga válságai, s ezekre a kihívásokra rendre megszülettek és születnek ma is az adott korban élők válaszai.

Mint hozzátette, előfordul, hogy a válasz nem lesz sikeres és csak újabb problémát idéz elő, és van, amikor olyan önmagán túlmutató megoldás születik, amely "hozzájárul egy-egy nemzet alkotmányos fejlődéséhez, identitása továbbmélyítéséhez, mint a kereken 800 éves, az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott Aranybulla esetében is".



A tárca vezetője emlékeztetett arra, hogy az Aranybulla rögzítette a magyar nemesség kiváltságait, a bárók és szerviensek jogait. Jelentősége mások mellett abban is rejlik, hogy ez az első olyan arany függőpecséttel ellátott dekrétum, amely nemcsak magán kiváltságokat, hanem egész közösségeket érintő előírásokat is tartalmazott - fűzte hozzá.



Varga Judit hangsúlyozta, hogy az Aranybulla hazai és nemzetközi jelentősége kétségtelen, magyar és külföldi jogtudósok, jogtörténészek is gyakorta vetik össze a csupán hét évvel korábban megszületett angol Magna Charta Libertatummal.



Cser-Palkovics András (Fidesz) polgármester arról beszélt, hogy büszkeség e város polgárának lenni, kötődni a nemzet történelméhez, különösen akkor, amikor arra a korszakra emlékeznek, amely nemcsak Székesfehérvár, hanem a nemzet történelme szempontjából is meghatározó.



A polgármester kiemelte, az emlékév célja a közösség további erősítése, az emberek megszólítása. Jelezte, hogy az Aranybulla emlékmű környezete a kormány támogatásával megújul és Szent György napja környékén - amikor a hagyományok szerint az Aranybullát kibocsátották - a közösség számára átadják.



Szabados György történész, a Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont munkatársa előadásában kifejtette: az Aranybulla hét példányban készült, többször átírták, azonban egyetlen eredeti példánya sem maradt fenn, hiteles szövegét mégis ismerhetjük. Mint mondta, az Aranybulla nem tekinthető alkotmánynak, hiszen inkább a nemesi jogok alapjává vált, de mindenképpen áthatja az alkotmányos szellem.



Az Aranybulla fehérvári kiadásának 800. évfordulója alkalmából egész évet átfogó programsorozattal készül Székesfehérvár önkormányzata, ezzel tisztelegve a város történelmi és közjogi szerepét elismerő egykori esemény előtt.



MTI