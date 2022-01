Szükség van a migrációt kezelő fegyveres szervezetre

Bakondi György azt mondta: a jelenleginél szélesebb körben - intézményesített formában - tervezik bevonni a védekezésbe a polgárőrséget is. Ennek tart az előkészítése - közölte.

2022. január 21. 20:01

Katonák a határon – honvedelem.hu

Szükség van a tartós migrációs hullám kezelését folyamatos szolgálattal biztosító fegyveres szervezetre - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán pénteken.

Hangsúlyozta, hogy a jelenleg a határon szolgáló rendőri erők a fokozott nyomást nem képesek ellensúlyozni, ezért az ország több pontjáról átvezényléssel küldik a határra a rendőröket. Ez pedig mind a rendőrök családja, mind az ott elvégzendő feladatok szempontjából hátrányos - fűzte hozzá.

Az illegális határátlépések száma és az embercsempészek ellen indított eljárások száma is több, mint egy évvel ezelőtt. Csütörtök estig már több mint 7900 illegális határátlépőt fogtak el, így vélhetően pénteken már a 8 ezret is elérte a számuk. Szintén csütörtök estig 79 büntetőeljárást indítottak embercsempészés miatt a magyar hatóságok - ismertette Bakondi György.



A főtanácsadó kiemelte: 2015 óta folyamatosan migrációs nyomás alatt van a magyar határ. Sem a nemzetközi elemzők, sem a magyarországi információk alapján készült prognózisok nem azt jelzik, hogy pár hónapon belül véget érne a migrációs nyomás. Fel kell készülni arra, hogy hosszú időn keresztül kell szolgálni a magyar emberek és Európa biztonságát - fogalmazott Bakondi György, megjegyezve: szeretnék, ha ebben az Európai Unió is partnere lenne Magyországnak, anyagi és más támogatásban is.

MTI