Ismét igazolódott, a baloldalon Gyurcsány Ferenc a főnök

Az ellenzéki pártok próbálják csökkenteni a Márki-Zay Péter által okozott kárt azzal, hogy gyámság alá helyezik a kapitányt, ami azt is jelenti, hogy ismét bebizonyosodott, hogy Gyurcsány a főnök – értékelte az elmúlt hetet a Magyar Hírlapnak Kiszelly Zoltán politológus, aki kitért arra is, hogy miért lett kudarcos a baloldal nép­szavazási kezdeményezése, illetve a polgári kormánynak miért fontos a kultúra és a tudomány.

2022. január 24. 11:27

A politológus szerint Gyurcsány Ferenc vezető szerepét támasztja alá a hét elején kiszivárogtatott közös listára vonatkozó igény, amelyen a DK tizenkét-tizenöt helyet akar magának, míg a jobbik kilenc-tizenkettőt, így a DK–Jobbik-szövetség továbbra is meghatározó lesz az ellenzéken belül.

„Azzal, hogy kiszivárogtatták ezeket az igényeket, helyére tették Márki-Zayt, aki a hetedik frakciót sem kapja meg, és az általa támogatott roma politikusok sem kerültek biztos befutóhelyre – fogalmazott Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója, aki hangsúlyozta: mindez jól mutatja az ellenzék kommunikációs káo­szát, ezért is vannak Márki-Zay mellett a hangfogók, a tompítók, illetve politikailag is próbálják korlátozni. Ez a listás igények kapcsán végleg kiderült.

A pénteken leadott baloldali népszavazási kezdeményezést, több mint egy hónap alatt alig 235 ezren írták alá, ami azt je­lenti, hogy kevesebben támogatták a kérdéseket, mint ameny-nyien az ősszel az előválasztáson részt vettek, és a megkésett leadás miatt még a baloldali Political Capital szerint sem lehet ezekről a kérdésekről már április 3-án népszavazást tartani.

Kiszelly Zoltán úgy látja, ez is azt mutatja, hogy mivel a DK és a Jobbik is csalódott az előválasztás során, most az energiáikat a saját jelöltjeikre fordítják, nem a közösnek nevezett ügyekre, mert a referendum április 3-i megtartása számukra kevés hasznot hozott volna. „Most tudnak megszabadulni a kispártoktól, hiszen az ő mozgósításuk, az aktivistáik nélkül a többiek együtt sem képesek eredményesen működni, ami azt a nézetet erő­síti, hogy a három hónapja megtört lendület Márki-Zay hibájaként jelenik meg. Az, hogy az ellenzék szekere nem működik, az Márki-Zaynak rossz, mert ha buknak az áprilisi választáson, akkor végképp elbúcsúzhat az országos politikától” – szögezte le az elemző.

„A referendum kudarca Karácsony Gergely gyászmunkájának a része, hiszen az ő előválasztási témái közé tartoztak ezek a kérdések, amelyek egyébként sem hozták lázba az embereket, hiszen nincs aktualitásuk” – mondta a politológus, aki hozzátette: az előválasztáson az ellenzékváltó hangulat működött, ám ennek a felerősítésében Gyurcsány nem érdekelt, sőt látványosan elkezdett újra szerepelni, és még az alapléreceptről készített videóba is becsempészett politikai üzenetet. A Márki-Zayt az előválasztáson támogató szavazók pedig csalódtak a jelöltjükben.

A Magyar Zene Háza megnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök által elmondott beszéd kapcsán az elemző megjegyezte, hogy a globalisták a komolyzenét is kidobnák az ablakon, mint a matematikát, mert a tudományt és a művészetet alapvetően a fehér férfiak privilégiumaként látják. Ezek a globalista mozgalmak minden hagyományt eltörölnének, ezzel szemben a polgári kormányok támogatják a kultúrát és a tudományt – értékelt Kiszelly Zoltán.

Magyar Hírlap