Kötetbemutató zárta a Benyovszky-emlékévet

Csáky Imre: Benyovszky Móric grófi címeres levele - Mária Terézia királynő - 1778 című, latin-magyar-angol nyelvű, díszkiadású kötetének ünnepélyes bemutatójával zárult hétfőn Budapesten a Benyovszky Móric világutazó előtt tisztelgő emlékév.

2022. január 24. 19:56

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszél a Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság a "Benyovszky Móric grófi címeres levele - Mária Terézia királynő - 1778" című, latin-magyar-angol nyelvű, sorszámozott, díszkiadású könyvritkaságának ünnepélyes bemutatóján, a Benyovszky-emlékév záró rendezvényén a Stefánia Palotában 2022. január 24-én. MTI/Bruzák Noémi

A magyar kormány a Kiemelt Nemzeti Évfordulók Bizottság döntése alapján hirdette meg Benyovszky Móric születésének 280. és halálának 235. évfordulója alkalmából 2021-re a Benyovszky-emlékévet - idézte fel a könyvbemutatón Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, a Benyovszky-emlékév fővédnöke. Hozzátette azonban, hogy bár az emlékév véget ért, a Benyovszkyval kapcsolatos megemlékezések a jövőben is folytatódnak.



Potápi Árpád János hangsúlyozta: Benyovszky Móric élete végéig hű volt hazájához, hitéhez és ahhoz a szabadságeszméhez, amely élete végéig vezérelte őt; az emlékév meghirdetésével pedig elsősorban a fiatalok elé szerettek volna példaképet állítani a világutazó személyében.



Mint emlékeztetett, az emlékév során több nemzetközi tudományos tanácskozásra is sor került, Benyovszky, a szabadság szerelmese címmel új musical született és Benyovszky Móricnak köztéri szobrot is állítottak Józsefvárosban.



Benkő Tibor honvédelmi miniszter Csáky Imre könyvét méltatva kiemelte, hogy a sorszámozott, díszkiadású kötet mind külsőleg, mind tartalmában példaértékű és egyedülálló. A könyv nagy erénye, hogy feldolgozza Benyovszky Móric katonamúltját is, hiszen a felvidéki magyar gróf nemcsak világutazó, felfedező és tudós volt, hanem katona is - jegyezte meg.



Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövete arról szólt, hogy Benyovszky Móric Lengyelországban is közismert történelmi személyiség, aki ugyan magyar volt, de Lengyelországban kezdte katonai pályafutását a Bari Konföderáció oldalán harcolva.



Benyovszky személye ma is összeköti a magyar és a lengyel nemzetet - hangsúlyozta.



Holló József altábornagy a kötetet bemutatva elmondta, hogy Csáky Imre alezredes a Magyar Honvédség egyetlen címertörténész főtisztje, aki elkötelezett arra, hogy a magyar nemzeti jelképek felkutatásával és publikálásával erősítse az együvé tartozást.



A szerző külföldön és Magyarországon számos levéltárban folytatott kutatómunkát, de a könyv tervezését is magára vállalta.



A kötet felsorakoztatja Benyovszky művészi portréit, fakszimilében közli a Mária Terézia által Benyovszky Móric számára 1778-ban kibocsátott címeres levelet, majd annak szövegét magyar és latin nyelven is. Csáky Imre a kiadványban magyar-angol nyelvű tanulmányban összegezte a Benyovszky Móric életével kapcsolatos kutatásait, publikálva egy Bécsben frissen felfedezett, 18. századi Benyovszky-családfát, valamint Benyovszky édesanyja, báró Révay Anna Róza eddig nem ismert portréját is - ismertette a könyv tartalmát Holló József.



Csáky Imre hangsúlyozta, hogy Benyovszky Móric életútja ugyan viszonylag jól ismert, de újabb források még mindig feltűnnek.



Benyovszkyt elsősorban világutazóként, felfedezőként ismerik, pedig jelentős katonai pályafutást tudhat maga mögött: szolgált a Habsburgok, a Lengyel Köztársaság és Franciaország hadseregében is. A most megjelent kötet új forrásokkal gazdagíthatja életútját - mondta el Csáky Imre.



A könyvbemutatót követően átadták a Benyovszky-emlékév elismerő okleveleit.

