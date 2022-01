A botránypolitikust Karácsony is követhetné

Karácsony Gergelynek is több botránya volt végzettségével kapcsolatban. A főpolgármester korábban azt állította, hogy van államilag elismert vizsgája, majd kiderült, hogy nincs, nyelvtudásával is probléma merült fel, illetve doktori végzettségével is "Bangóné Borbély Ildikóhoz hasonló botrányba került" - közölte Deák Dániel.

2022. január 24. 23:09