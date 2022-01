Jelentősen bővültek a szociális támogatások

Az elmúlt években nagyobb mértékben bővültek a szociális támogatások, mint amilyen mértékben bővült a magyar gazdaság - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodászon, ahol átadta a családok felújított átmeneti otthonát.

Rétvári Bence a görögkatolikus egyház fenntartásában működő, több mint 127 millió forintból megújult intézmény ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy amikor a jelenlegi kormány elkezdte a kormányzást, akkor Magyarországon 325 milliárd forint hasznosult szociális támogatásokra, ezzel szemben ebben az évben már 814 milliárd forintot fordítanak erre a célra.



Az államtitkár hangsúlyozta, ez mintegy két és félszeres növekedést jelent, vagyis nagyobb mértékben nőtt a leginkább rászoruló emberek támogatása, mint amilyen mértékben bővült az ország GDP-je.



A kormánypárti politikus kifejtette, a nehéz helyzetben lévő vagy valamilyen állami segítségre szoruló emberek támogatásának jobban kell növekednie, mint az ország gazdasági teljesítményének, és az is fontos, hogy ez ne például hitelből, hanem a magyar emberek munkájából, tehát költségvetési bevételekből valósuljon meg.



Rétvári Bence örömét fejezte ki, hogy egyre több szociális intézmény újul meg az országban és a kabinet is egyre több forrást tud biztosítani ezek megújítására. Sokan kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor ilyen jellegű gondoskodást kell igénybe venniük akár családon belül, akár pedig valamilyen bentlakásos állami vagy egyházi szociális intézményben - tette hozzá.



Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszédében elmondta, a hodászi közösség méltó a fejlesztésre, hamarosan megkezdődhet a belvízelvezetési program második része, valamint megújul a kisvároson átvezető, Őrtől Kántorjánosiig tartó útszakasz.



Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke köszöntőjében arról szólt, kedves az Isten előtt, amikor az ember azt teszi másokkal, amit szeretne, hogy vele szemben is megtegyenek.



A hodászi Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthonát a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program pályázata segítségével újíttatta fel a görögkatolikus egyházmegye. A teljes, 299 millió forint értékű pályázati forrásból több szociális intézmény részesült: a hodászi program megvalósítására a 121 millió forintos uniós támogatás mellett hatmillió forintot saját forrásból biztosított az egyház.

MTI