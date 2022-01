Dogmák és kiközösítés a nyugati „demokráciákban”

Nyugaton vannak tételek, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni, ezek tehát dogmák. Azt, aki vitatja ezeket, eretnekként kiközösítik.

2022. január 28. 14:00

A nyugati civilizáció egyik legfontosabb vívmányaként értékelte az érvelésen és a teljesítmények mérésén alapuló közéleti vitát a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken Budapesten.

Orbán Balázs a PolitikON Közéleti Készségfejlesztő és Politikai Szimulációs Verseny döntője előtt szólalt fel, a megmérettetést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ostrakon Szakkollégiuma szervezte.



Az államtitkár azt mondta, hogy közéleti vita nélkül nem létezik az a kulturális-civilizációs keret, amelyben élünk.



Ilyen értelemben a vita hevítettsége, színvonala azt is mutatja, hogy milyen állapotban van a civilizációnk - tette hozzá.



Keleten, az autokratikus berendezkedésekben nincsen vita. Ugyanakkor a másik irányba, nyugatra indulva is problémás a helyzet. Bár ott van sajtószabadság és közélet, de egyre több egyetemi campuson a vita nem része az oktatásnak. Vannak tételek, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni, ezek tehát dogmák. Azt, aki vitatja ezeket, eretnekként kiközösítik. A gond az, hogy nem természettudományos igazságokról van szó, hanem társadalmi jelenségek megközelítéséről - hangsúlyozta Orbán Balázs.



Az államtitkár szerint vitázni jó dolog, attól nem kell félni. A vitában kifejezetten nem kívánatos, hogy összhang legyen - jegyezte meg.



Magyarországon szokás búsulni azon, hogy a politikai felek viszonya nagyon konfliktusos, komoly vitában állnak egymással. Sokak szerint jó lenne az összhang. Ha azonban arról lehetne beszélni, akkor ez nem Magyarország lenne, hanem vagy keleti autokrácia, vagy nyugati liberális körbeburkolózott egyetemi campus, és "egyiket sem szeretnénk" - jelentette ki Orbán Balázs.



"Ha igazán hiszünk a demokráciában, akkor bizony el kell fogadnunk, hogy nem mindig nekünk van igazunk" - fogalmazott az államtitkár.



Orbán Balázs azt mondta, hogy az NKE különleges egyetem a magyar felsőoktatási térben: az intézmény nem semleges abban az értelemben, hogy a magyar állam fennmaradásán, a magyar jövő biztosításán kell dolgoznia.



Deli Gergely, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának dékánja közölte, hogy a versenyt, amelyen középiskolások vesznek részt, először rendezik meg, ám hagyományteremtési szándékkal.



Az első fordulóban fogalmazásírás volt a feladat, valamint egy olyan feladatsor kitöltése, amelyben a történelemmel, az állampolgári ismeretekkel, a közélettel és az NKE-vel kapcsolatos kérdések szerepeltek.



A második fordulóban egy képzeletbeli pártot kellett alapítani, megszervezve annak működését.



A döntőben, a pénteki harmadik fordulóban a versenyzők pártjai átfogó megoldási javaslatcsomagokat dolgoznak ki Magyarország szegényebb régióinak felzárkóztatása érdekében. Részt kell venni továbbá egy úgynevezett oxfordi vitán is - közölte Deli Gergely.



A dékán azt mondta, hogy azért fontos nekik a verseny, mert elmélyült közéleti gondolkodásra szoktat, ezáltal a haza szolgálatára nevel.



MTI