A V4-ek védelmi vezetői: egységes NATO, egységes EU

A visegrádi országok (V4) - Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia - parlamentjeinek honvédelmi és rendészeti bizottságai kiállnak az egységes NATO és az egységes Európai Unió mellett - közölte a magyar országgyűlési bizottság elnöke a pénteki debreceni tanácskozás utáni sajtótájékoztatón

2022. január 28. 16:54

Résztvevők a V4-országok és Szlovénia honvédelmi és rendészeti kérdésekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak találkozóján a debreceni Kölcsey Központban 2022. január 28-án. MTI/Czeglédi Zsolt

Kósa Lajos (Fidesz) azt mondta, a tanácskozáson megfigyelőként Szlovénia képviselői is jelen voltak. A delegációk zárt ajtók mögött tartott tanácskozásukon a stratégiai és a hosszú távú együttműködéssel összefüggő kérdések mellett hétköznapi, időszerű problémákra is reagáltak, egyebek között az Ukrajnában és Ukrajna körül az orosz csapatmozgások miatt kialakult feszültségekre.



A V4 tagállamok honvédelmi és rendészeti bizottságainak delegációi közös nyilatkozatban foglaltak állást az uniós migrációs és menekültügyi paktum tervezetéről, valamint a V4-ek közötti védelmi együttműködésről - jelezte Kósa Lajos.



Az egyhangúan elfogadott nyilatkozatban emlékeztetnek arra, hogy "a feszültség további növekedése a térségben a belorusz migrációs válsághoz hasonló tömeges migránsáradatot indíthat el Ukrajnából, ami (...) összehangolt megközelítést igényel".



A politikusok szerint elengedhetetlen egy olyan uniós szintű menekültügyi és migrációs rendszer kiépítése, amely képes megbirkózni a kihívásokkal, az EU külső határaira nehezedő állandó migrációs nyomással, valamint "a migrációt eszközként felhasználó hibrid támadásokkal".



A honvédelmi bizottságok elnökei egyidejűleg felszólítottak "a migráció ösztönzését kiváltó uniós intézkedések bevezetésének elkerülésére".



A képviselők üdvözlik a V4-országok közötti védelmi együttműködést és védelmi ipari kapcsolatokat, a katonai eszközök, a lőszerek közös beszerzésére irányuló projekteket.



A tagországok támogatják a magyar V4-elnökségnek a V4+ formátumok keretében történő együttműködés fejlesztésére irányuló erőfeszítéseit a közös biztonsági fenyegetésekre és kihívásokra tekintettel - ismertette Kósa Lajos a tanácskozás állásfoglalását, amely utalás Szlovénia bevonására a közös munkába.



Juraj Krupa, a V4-elnökséget Magyarországtól a nyáron átvevő Szlovákia parlamentje védelmi és biztonsági bizottságának elnöke a sajtótájékoztatón sikeres konferenciának és érdekes tárgyalásnak nevezte a debreceni tanácskozást. Utóbbi kapcsán arra utalt, hogy bár "másféle politikai közegből érkeztek", a közlemény tanúsága szerint jó megegyezés született a tárgyalt alapvető kérdésekben.



Pavel Ruzicka, a cseh képviselőház honvédelmi bizottságának alelnöke a migráció veszélyeire utalva azt mondta, mindannyian készen állnak a segítségnyújtásra Európa külső határainak megvédésében. Megemlítette a cseh rendőri alakulatok segítségnyújtását Magyarországon, és azt mondta készen állnak katonákat küldeni a lengyel-belorusz határra, hogy segítséget nyújtsanak lengyel partnereiknek.



Michal Jach, a lengyel Szejm honvédelmi bizottságának elnöke szerint a közös nyilatkozat kiterjed mindazokra a veszélyekre, amelyek előtt egész Európa, "mindenekelőtt a mi régiónk áll".



Az egyhangúan elfogadott dokumentum is bizonyítja, hogy van értelme az ilyen jellegű együttműködésnek - tette hozzá.



Wieslaw Szczepanski, a Szejm közigazgatási és belügyi bizottságának elnöke hozzátette: áttekintették a lengyel-belorusz határon történteket különös tekintettel arra, hogy három V4-ország határa egyben az EU határa is, és hasonló esetek előfordulhatnak Ukrajna határa mentén is.



Jaroslaw Rusiecki, a lengyel szenátus honvédelmi bizottságának elnöke fontosnak nevezte a parlamentek diplomáciai tevékenységét. Szerinte a Debrecenben elfogadott nyilatkozat is tanúsítja, hogy "békét szeretnénk teremteni, békében szeretnénk élni", és készek tenni ennek érdekében.



Branko Grims, a szlovén nemzetgyűlés belügyi, közigazgatási és helyi önkormányzati bizottságának elnöke jelezte: Szlovéniában ott vannak a V4-országok támogatói, szövetségesei, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy országuk elmélyítse a kapcsolatait a V4-ekkel. A debreceni közös nyilatkozat üzeneteit megfigyelőként támogatja szlovén delegáció - tette hozzá a politikus a zárt tanácskozást követő sajtótájékoztatón.

