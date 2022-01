Orbán Viktor Madridban majd Párizsban tárgyal

Az európai konzervatív pártvezetők találkozóját megelőzően került sor Orbán Viktor és Santiago Abascal, a VOX elnökének megbeszélésére, a téma az európai keresztény és konzervatív értékek védelme, a családok és a gyermekvállalás támogatása valamint az illegális bevándorlás elleni fellépés volt.

Utoljára frissítve: 2022. január 28. 20:40

2022. január 28. 20:06

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Santiago Abascal, a spanyol VOX párt elnöke az európai konzervatív pártvezetők találkozóját megelőzően tartott megbeszélésük előtt Madridban 2022. január 28-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök Madridban megkezdte tárgyalásait; péntek este elsőként a jobboldali VOX párt elnökével egyeztetett - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, hozzátéve: Orbán Viktor szombaton Nicolas Sarkozy volt francia elnökkel folytat megbeszélést.

Szombaton plenáris ülést tartanak az európai jobboldalhoz tartozó pártelnökök, majd Orbán Viktor Párizsba utazik, ahol Nicolas Sarkozy korábbi francia köztársasági elnökkel tárgyal - mondta Havasi Bertalan.

Nem szabad elfogadni az Európai Bíróság politikai döntéseit

A tagállamoknak nem szabad elfogadniuk, hogy az Európai Bíróság a tagállamok népei és kormányai helyett politikai döntéseket hozzon - írta Orbán Viktor Szamizdat 16. című, a miniszterelnöki honlapon pénteken megjelent írásában.

"Ez nemcsak Lengyelország és Magyarország ügye, ez minden európai polgár és tagállam közös ügye. Ébresztő!" - szögezte le a magyar kormányfő.



Orbán Viktor kiemelte: az Európai Bíróság mindig is fontos része volt az Európai Unió "bonyolult gépezetének". Mostanra viszont - mint megjegyezte - a bíróság ambíciói tovább nőttek. "Kinevezte magát az európai föderációs törekvések zászlóshajójának" - fogalmazott, hozzátéve: ez derül ki az Európai Bíróság elnökének nyilatkozataiból a február 16-án várható ítéletről, melyet a testület a Lengyelország és Magyarország által indított eljárásban hoz majd.



Úgy értékelt: a bíróság elnökének nyilatkozatai az Európai Unió történetének fontos dokumentumai lesznek. Mint írta: az Európai Unió Bírósága február 16-án arról hirdet ítéletet, hogy lehet-e politikai és ideológiai feltételekhez kötni a tagállamokat megillető pénzügyi forrásokat.



Orbán Viktor úgy véli, a főbíró nyilatkozatai nem sok kétséget hagynak afelől, milyen döntés várható. A bíróság elnöke szerint a luxemburgi bíráknak nem is az előttük fekvő ügyről, hanem az európai integráció jövőjéről kell határozniuk. Másutt azt is nyilvánvalóvá tette, hogy az ítélet az integráció következő fázisának alapjául szolgál majd - fejtette ki a kormányfő.



A miniszterelnök szerint a február 16-ai ítéletből meg lehet majd tudni, hogy a bíróság föderális Európát tart kívánatosnak. "Ez nem nagy meglepetés" - jegyezte meg a miniszterelnök, hozzátéve: "a bíróság, ha megakadni látta az európai integráció gépezetét, mindig a föderális berendezkedés felé lökte az EU-t: tudatosan szélesítette hatásköreit és aláásta a tagállami szuverenitás bástyáit".



Ezek a döntések valójában nem jogi, hanem politikai döntések, ahol a jog csak a politikai akarat végrehajtásának az eszköze - szögezte le, hozzáfűzve: "a hang lehet Jákob hangja, de a kéz Ézsau keze".



Orbán Viktor azt írta, hogy ez a tapasztalat felvet egy alapvető kérdést: "mégis kik az európai integráció jövőjének valódi urai?".



A kormányfő úgy véli, a bíróság számára a minél szorosabb európai integráció célja minden más szempontot és értéket megelőz. "Ők úgy gondolják, hogy a bírók és a bíróság a politikai döntéshozók helyébe léphet. Ők úgy gondolják, hogy nemcsak alkalmazzák a jogot, de alkothatják, fejleszthetik is. Ők úgy gondolják, rákényszeríthetik a tagállamokat, hogy az integráció következő fázisába lépjenek. Ők úgy gondolják, hogy az uniós intézmények gyámsága alá helyezhetik a tagállamokat azokon a területeken, ahol az uniónak nincsenek hatáskörei. Ők úgy gondolják, hogy ennek érdekében költségvetési zsarolás is bevethető" - fejtette ki.



"Mi viszont úgy gondoljuk, hogy az európai integráció jövőjének urai a tagállamok és a tagállamok polgárai" - emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve: "mi vagyunk közös európai értékeink forrásai és végső letéteményesei".



"Mi úgy gondoljuk, hogy egyedül a tagállamok és polgáraik dönthetnek arról, hogyan akarnak együttműködni, és milyen hatásköröket kívánnak közösen gyakorolni. Mi úgy gondoljuk, hogy a bíróság nem foszthat meg bennünket alapvető jogainktól. Mi úgy gondoljuk, hogy a bíróság nem teremthet a semmiből új uniós hatásköröket" - hangsúlyozta a miniszterelnök.



Orbán Viktor viszont felhívta a figyelmet, hogy "ebben a küzdelemben a mi helyzetünk hátrányos". Az uniós jog nem ad olyan eszközt, amit a bíróság politikai döntéseivel és a lopakodó hatáskörbővítéssel szemben használni lehetne - tette hozzá.



"Ezért a tagállamoknak közösen kell fellépniük jogaik védelmében" - szögezte le a miniszterelnök a Szamizdat 16. című írásában.



