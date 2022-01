Kocsmai szintre süllyedt a baloldal

2022. január 31. 08:45

A szélsőséges budapesti városvezető a Ligetben megvalósult Magyar Zene Házával kapcsolatban azt mondta: olyan, „mint belepisilni a szenteltvíztartóba egy templomban, szóval végül is belefér." Vejkey Imrét, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettesét kérdezte a Gondola.

– Képviselő úr, a budapesti főpolgármester szóhasználata amellett, hogy durván keresztényellenes, az elemi emberi kultúrát is gyalázza. Hogyan ismerhetik fel az emberek, hogy ez ellen a primitív verbális agresszió ellen itthon meg kell védeni a Hazát, nemzetközi szinten pedig a világot?

– Az emberek saját bőrükön érzik, hogy az ilyen agresszió - legyen az akár úgymond csak szóbeli is, de mégis - megalázó! Az ilyen nyilatkozatok ugyanis megvetik a zsidó-keresztény kultúrában élő embert, megvetik annak emberi méltóságát, megvetik a világosságban való hitét!

Ne feledjék, a történelem a világosság és sötétség küzdelméről szól!

Napjainkra pedig ez a küzdelem csak fokozódik! A sötétvilág vezetői úgy okoskodnak, hogy félresiklott életüket nem helyrehozni akarják, hanem saját deviáns világukat akarják ránk kényszeríteni! A kereszténység helyébe egy globális világrendeletet akarnak erőszakkal léptetni, mely hasonló a világ régebbi kommunista kísérleteihez! Ez egyfajta globális forradalmat jelent, melyben nem csak a társadalom értékrendszerét, hanem annak teljes struktúráját is ki akarják forgatni a rendes kerékvágásából! Mindezt megtévesztő és álságos módon teszik, egy jobb világ eszméjének a hirdetésével! A sötétoldalnak azonban már ez sem elég! Ők ma már az értékeinket akarják relativizálni, mondván önmagában semmi sem jó vagy rossz, minden a céltól függ, vagyis számukra eltűnt az „obejktív jó” kategóriája! A sötét oldal tehát úgy gondolja, hogy bármilyen eszközzel megvalósíthatja politikai utópiáját, azt akár az emberi méltóság fölé is helyezheti! Ez az oka annak, hogy ők nem riadnak vissza semmilyen gaztettől!

Az ellenünk felsorakozott erők egyégként ma már ott tartanak, hogy teljesen elveszítették az erkölcsi tájékozódásuk forrását, így szívük helyén már csak a szekularizált cinizmus dobog! Ezt láthatjuk minden megnyilatkozásukban! Ez ellen kell felvennünk a harcot! Ez ellen kell küzdenünk!

– A keresztényellenességnek ilyen alpári indulatát nemcsak a Kádár-rendszer, hanem a Mindszenty József ellen brutális ávós erőszakot alkalmazó Rákosi-rendszer sem engedte meg magának. Hová süllyedhet még a sötét erők által vezetett baloldali összefogás?

– Ne feledjék, a sötétség erőinek baloldali összefogása a múltban és a jelenben is „ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el” (1Pt 5,8).

Ne feledjék azt sem, hogy mindig ők voltak a társadalmi fejlődés lidérctüzei, más-más „alakot” öltve!

Felmerül a kérdés, hogy akkor ma milyen „alakot” vesznek fel ellenünk? A gendert, az illegális migrációt, a liberál-marxista ideológiát és az épülő BLM kultúrát!

Ezen lidérctüzekkel szemben kell felvennünk a harcot, hogy a férfi és nő misztérima megmaradjon, a család ne egy romantikus múlt ködképe legyen, továbbá biztonságban élhessünk Hazánkban, valamint a jövőben is szabadon gyakorolhassuk hitünket!

– Nem a hazaszerető pártok szaladnak Brüsszelbe panaszokkal, mindamellett minthogy a főpolgármester indulatkitörése általánosan vallásellenes, elképzelhető-e, hogy akár a Lajtán túl is felfigyelnek arra, hogy a sok gyönyörű templommal büszkélkedő Budapest vezetője kocsmai szintre süllyedt?

– Ehhez az kellene, hogy a nyugati politikusak ne engedjék, hogy a sötétség uralkodjon a világukban, vagyis a legdurvább támadások ellenére is, ki kellene állniuk a világosság mellett, ehelyett azonban úgy az igazságot, mint a véleményüket elhallgatják!

Hogy miért? Mert félnek! Félnek, hogy akkor majd intoleránsnak mondják őket és attól is félnek, hogy akkor megbuktatják őket!

Nyugat tehát nagy veszélyben van, mert a félelem lett a társadalomfejlődésének fő vezérlő ereje! Nyugat liberális fővédnökei tehát a szabadság helyett a félelem magját ültették el úgy, hogy közben hamis emberi jogokból ácsoltak maguknak új „kereszténységet”! Hamis kereszténységet! Azzal büszkélkednek, hogy minden korábbinál szorosabban kötődnek az emberi szabadsághoz, ez azonban hamis szabadság, melyben a bűnt erkölcsi vívmányként ünneplik! Sőt már nem csak ünneplik a bűnt, hanem ünnepeltetni akarják velünk is!

De mi ezt nem hagyjuk! Nem hagyjuk, mert nem adjuk fel őseink álmát! Nem adjuk fel alapelveinket és mércéinket, vagyis nem adjuk fel a szabadságunkat és Istenbe vetett hitünket, még akkor sem, ha ezért a legotrombább és legigaztalanabb támadásokat kapjuk!

Vejkey Imre – KDNP



Ne feledjék, az igazi Európa a kereszténység jegyét viseli magán! Az igazi Európa védjegye a nemzetállam! Ne feledjék azt sem, hogy éppen a kereszténység forradalmasította a férfi és a nő viszonyát, és minden korábbival összehasonlíthatatlan hangsúlyt helyezett a szeretetre és a kölcsönös hűségre. Végül ne feledjék, hogy az igazi Európa a klasszikus hagyományból merítkezik. Az ókori görög és római irodalomban mind magunkra ismerünk. Európaiságunkhoz tartozik, hogy nagyságra törekszünk, ez pedig a legfőbb klasszikus erény.

Dietrich Bohnhoeffer szavaival zárom gondolataimat „Egy társadalom erkölcsi állapotát végső soron az mutatja meg, hogy milyen világot hagy az utódaira!”

Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

Molnár Pál



