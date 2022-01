20 éves a Szent Efrém Férfikar

Augusztusig nyolc koncerttel ünneplik a kerek évfordulót

20 éves a Magyar Örökség és Budapest Márka díjjal kitüntetett Szent Efrém Férfikar. A Liszt-és Érdemes Művész Díjas Bubnó Tamás által 2002-ben alapított kórus missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását.

2022. január 31. 16:49

Kezdetben a bizánci rítusú kereszténység zenéjére specializálódtak, majd a magyar férfikari hagyománnyal is elkezdtek foglalkozni, először Boksay János, majd Liszt Ferenc, később Bartók Béla darabjain keresztül. Az együttes tagjai átiratokat, átdolgozásokat és saját műveket is készítenek. Énekeltek többek között a King's Singers-szel, Pál István Szalonnával és bandájával, az Anna and the Barbies-zal, Presser Gáborral, a Budapesti Fesztiválzenekarral, a Moszkvai Pátriarkátus Kórusával és Lalla Salma marokkói hercegnő jelenlétében egyaránt. Augusztusig nyolc koncerttel ünneplik a kerek évfordulót. 2022. január 28-án a moszkvai Doros énekegyüttessel tartandó koncertjükkel nyílik meg a Magyar Zene Háza. A produkció január 29-én a debreceni Szent Anna székesegyházban is hallható lesz.

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg, s az utóbbi években Magyarország egyik legnépszerűbb vokális együttesévé vált. A férfikar névadójáról, Szír Szent Efrémről (306-373) – akit már kortársai a Szentlélek hárfája megtisztelő címmel illettek – feljegyezték, hogy énekei, himnuszai sok embert vezettek vissza az „igaz útra”. A Szent Efrém Férfikar missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolására is. A kórus gyakori fellépője Európa legfontosabb zenei központjainak és fesztiváljainak (Aldeburgh Fesztivál, Fes World Sacred Music Festival, Iasi Ortodox Zenei Fesztivál, Isztambul, Delhi, Helsinki, Firenze, Kolozsvári Magyar Napok, Szentpétervári Tavaszi Fesztivál, Moszkva, Hajnówka) és rendszeres résztvevője a legnagyobb hazai fesztiváloknak (Sziget, Klassz A Parton, Művészetek Völgye, Ördögkatlan).

A nyolctagú együttes 2011 óta saját sorozatot rendez Orientale Lumen – Kelet Világossága címen, ahol világhírű kollégáikkal közösen lépnek színpadra. Tizennégy lemezük jelent meg, amelyek közül a Byzantine mosaics című albumot 2010-ben Supersonic-díjjal jutalmazták Luxemburgban, a Benedicamus Domino-t pedig Gramofon díjra jelölték. Az együttes tagjai sokoldalú kamaraénekesek, akik átiratokat, átdolgozásokat és saját műveket is készítenek. Az online térben és élőben egyaránt óriási népszerűségnek örvendenek a 2020-21-ben készült „pandeóik”: ezek az átdolgozások humorosan reagálnak a járványhelyzet visszáságaira. 2021-ben saját kulturális centrumot hoztak létre ISON néven, ami Budapesten, Erzsébetvárosban várja a látogatókat.

A Férfikar 2012-ben Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjat kapott a ruszin nemzetiségi kultúra ápolásáért, majd 2014-ben Magyar Örökség díjat vehetett át. Ugyanebben az évben Budapest Főváros Közgyűlése kimagasló kulturális és művészi tevékenységéért Budapest Márka díjat adományozott a Szent Efrém Férfikarnak.

Olyan neves zenészekkel léptek fel együtt, mint a King's Singers, Abeer Nehme libanoni énekesnő, rendszeres közreműködői az Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes produkcióinak, szívesen kirándulnak más műfajokban olyan előadókkal, mint az Anna and the Barbies, Palya Bea, Dés László és Presser Gábor, Lackfi János és Háy János írók, továbbá az Óbudai Danubia Zenekar, a Szent István Zenekar és a Budapesti Vonósok.

A Szent Efrém Férfikar alapítója, a Liszt-díjas Bubnó Tamás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Homrogdról származik. Az ottani görögkatolikus pap fiaként ismerte meg a görögkatolikusok, a ruszinok népszokásait és a bizánci egyházzenét. „Akár mély tónusú ortodox zenét, akár hajlékony mediterrán bizánci dallamokat, akár játékos Bartók műveket, akár veretes Liszt himnuszokat, vagy éppen világslágereket éneklünk, mindig egy cél lebeg a szemünk előtt: legyen jó, amit csinálunk! Legyen jó énekelni – és legalább annyira jó hallgatni. A Szent Efrém Férfikar egy szellemi műhely, ahol egymás személyiségéből, hangi adottságaiból és sokféleségéből táplálkozunk.” – nyilatkozta.

Gazdagnak ígérkezik a férfikar születésnapi évada, melynek során hazánk több pontján is igyekeznek felvillantani művészetük sokszínűségét. 2022. január 28-án a moszkvai Doros énekegyüttessel tartandó koncertjükkel nyílik meg a Magyar Zene Háza. A produkció január 29-én a debreceni Szent Anna székesegyházban is hallható lesz. Február 19-én az Avilai Nagy Szent Teréz templomban mutatják be Fehér György liturgiáját, március 12-én a MOMKultban adnak születésnapi koncertet, ahol Kings & Queens című új lemezük anyagát mutatják be, április 21-22-én a budapesti Kálvin téri Református templomban, majd a debreceni Szent Anna székesegyházban Lovász Irénnel énekelnek. Május 13-án a Hagyományok Házában a Bartók in Motion / Bartók Mozgó című produkciójukkal lépnek fel, június 11-én a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon adnak gálakoncertet, augusztus 18-án pedig a Zempléni Fesztiválon lesz Születésnapi Séta fellépésük.

gondola