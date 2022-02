A döntő többség elutasítja a kiskorúak megrontását

Az egyes népszavazási kérdésekkel kapcsolatos lakossági vélemények tükrében kijelenthető, hogy társadalmi konszenzus rajzolódott ki a kisgyermekek számára felnőtt szexuális orientációkat, illetve a nem megváltoztatását népszerűsítő tevékenységek elutasítása tekintetében.

2022. február 1. 10:50

A szélsőség az óvodákba engedné a genderterrort – Illusztráció: vasarnap.hu

A magyarok megvédenék a gyermekeket a felnőtt szexuális orientációk és a nemi átalakító kezelések népszerűsítésétől - derül ki a Századvég Alapítvány legfrissebb elemzéséből, amelyet kedden juttattak el az MTI-hez.

Mint írták, április 3-án az országgyűlési választással azonos napon országos népszavazás lesz Magyarországon a gyermekvédelem témájában, és a referendumra tekintettel a Századvég megvizsgálta, hogy a politikai szempontból aktív magyar lakosság hogyan vélekedik a kiskorú gyermekeket érintő szexuális propagandáról.



"A gyermekvédelmi népszavazás által érintett tárgykörök közéleti jelentőségét mutatja, hogy a megkérdezettek 65 százaléka úgy nyilatkozott, hogy biztosan, míg 16 százalékuk valószínűleg részt vesz a referendumon, függetlenül attól, hogy az országgyűlési választásokon leadja-e szavazatát" - írta a Századvég.



Hozzátették: az egyes népszavazási kérdésekkel kapcsolatos lakossági vélemények tükrében kijelenthető, hogy társadalmi konszenzus rajzolódott ki a kisgyermekek számára felnőtt szexuális orientációkat, illetve a nem megváltoztatását népszerűsítő tevékenységek elutasítása tekintetében.



Megjegyezték: a válaszadók 73 százaléka elutasítja, hogy kiskorú gyermekeknek a köznevelési intézményekben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozásokat tartsanak, ezzel szemben 18 százalékuk támogatná ezt. Ehhez hasonlóan a megkérdezettek 86 százaléka ellenzi, hogy kiskorúak számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek, 4 százalékuk viszont eltérően vélekedett.



"Hasonló képet láthatunk a gyermekeket célzó szexuális propagandát, valamint a nemátalakítást megjelenítő médiatartalmak vonatkozásában is. A felmérés szerint a magyarok 84 százaléka nem ért egyet azzal, hogy kiskorú gyermekeknek a fejlődésükre kiható szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be, továbbá 83 százalékuk elutasítja a nem megváltoztatását szemléltető médiatartalmak kiskorúak számára történő megjelenítését" - írták.



Megjegyezték: a gyermekvédelmi népszavazás tervezett ötödik kérdéséről áprilisban nem, ugyanakkor egy esetleges jövőbeli referendumon véleményt formálhatnak a magyar választók, ezért a Századvég feltérképezte a nemi átalakító kezelések kiskorú gyermeknek való elérhetővé tételével kapcsolatos lakossági attitűdöket is. A kutatási adatok tanúsága szerint a válaszadók 86 százaléka nem támogatná a nemátalakító kezelések 18 év alattiak számára történő hozzáférhetővé tételét, ezzel szemben 9 százalékuk nem kifogásolná ezt.



A kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazás kérdései a következők: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?".

MTI