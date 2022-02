Márki-Zay Péter és a globalista körök közvetítője, Bajnai Gordon Fotó: Márki-Zay Péter Facebook-oldal

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója a Magyar Nemzetnek kifejtette: hivatalos tájékoztatás híján nem lehet tudni, hogy miről egyeztetett a múlt héten a baloldal miniszterelnök-jelöltje Bajnai Gordonnal, ám fontos, hogy a volt kormányfő vezeti azt a 20k22 nevű kezdeményezést, amely a választás elcsalásának gyanújára hivatkozva az ország mind a tízezer szavazókörében kettő-kettő, azaz összesen húszezer szavazatszámláló aktivistát akar kiállítani, ami megalapozhatna egy „zöldmezős” pártot.

Bár az új párt most nem juthat be a parlamentbe, a globalista média támogatásával idővel megerősödhet, akár már a 2024-es EP-választásra – jegyezte meg az elemző. Kitért arra is, hogy Bajnai – George és Alexander Soros vagy Dobrev Klára mellett – tagja annak az Európai Külkapcsolatok Tanácsának, amely nemrég azt vélelmezte, hogy Orbán Viktor, bár elveszíti a választást, mégsem mond le, ezért utcai zavargások törnek ki. Itt nem arról van szó, hogy ők jósolnak valamit, ami aztán bejön, hanem kőkeményen tesznek ezért – közölte Kiszelly.

Hangsúlyozta: a baloldal esélyesnek tartott politikusai és a nemzetközi spekulánsok, globalista körök között jó ideje Bajnai Gordon a kapcsolat. Ezek a körök korábban őt magát is miniszterelnöknek szánták, ám mivel 2014-ben csúfosan leszerepelt, azóta közvetítőként próbál meg hatást gyakorolni a magyar belpolitikára.