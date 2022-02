Az Európai Bizottság is megszólalt Orbán Viktor moszkvai útjáról

2022. február 2. 12:57

– Túl korai még véleményezni a moszkvai magyar–orosz találkozó eredményét, de természetesen az Európai Bizottságnak (EB) is tudomása van az eseményről – erről a brüsszeli testület illetékes szóvivője beszélt kedd kora délután. Brüsszelben hozzátették azt is, hogy a hatályos uniós gázbiztonsági jogszabály szerint adott tagállam gázfogyasztásának 28 százalékát egyedileg vagy együttesen elérő, egy évnél hosszabb távú kereskedelmi szerződéseket kötelező benyújtani ellátásbiztonsági vizsgálatra a kijelölt tagállami hatóságnak. Amennyiben a hatóság ezután ellátásbiztonsági kockázatokat azonosítana be, a szerződést továbbítania kell az Európai Bizottsághoz. – Ez a jogszabályi környezet, mintsem a mai moszkvai találkozó véleményezése – hangsúlyozta Tim McPhie szóvivő, utalva arra, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök egyeztetésének középpontjában energia-ellátásbiztonsági, gazdasági ügyek szerepelnek. Írtunk róla: terítéken van többek között annak kérdése, hogy hazánk az európai energiaválság közepette az orosz gázszerződés éves volumenét jelentős mértékben, akár évi egymilliárd köbméterrel növelje a déli útvonalon. Az Európai Bizottság keddi tájékoztatásából kiderült egyébként az is, hogy a testület eközben Norvégiával, Katarral és Azerbajdzsánnal egyeztet az energiaválság súlyosbodása, az orosz–ukrán konfliktus lehetséges eszkalációja miatt.

Forrnak az indulatok a liberálisok soraiban

Míg az EB egyelőre inkább objektív véleményt fogalmazott meg a miniszterelnök moszkvai útjáról, a baloldali többséggel működő Európai Parlamentben elsősorban a liberális frakcióbók érkeztek kritikus hangok.

A francia, Macron-párti Nathalie Loiseau, a belga Hilde Vautmans és Guy Verhofstadt, valamint a Zöldpárti Daniel Freund is a Twitteren bírálták a moszkvai utat. A politikusok egytől egyig a Momentum európai szövetségesei.

A párt EP-képviselője, Cseh Katalin pedig az ellenzék közleményét idéző, a liberális The Guardian által jegyzett cikket osztotta meg a témában kedden. A brüsszeli sajtóra is jellemző, hogy farkast kiáltott a Putyinnal való egyeztetés miatt. Az uniós ügyekben jól értesült EUobserver idézett egy név nélkül nyilatkozó uniós diplomatát, aki egyenesen arról beszélt: nem európai viselkedésre vall, ha a miniszterelnök csak azért ment Moszkvába, hogy az oroszok magyarországi befektetéseiről tárgyaljon. A német Der Spiegel eközben arról írt, hogy az unió nem képes egységes maradni a külpolitikájában, így az orosz elnök számára siker Orbán Viktor útja.

Üzenetet közvetítenének a tagállamok

A miniszterelnök kedden Moszkvában Ukrajnáról szólva sokadszorra leszögezte, hogy egyetlen uniós ország sem érdekelt a háborúban. Mint mondta, a látogatása „békemisszió” is. – Az Európai Unió részéről készen állunk egy észszerű megállapodásra – hangsúlyozta. Európai híradások szerint Emmanuel Macron elnök is felvetette annak a lehetőségét, hogy személyesen tárgyaljon Vlagyimir Putyinnal. A vezetők hétfőn rövid időn belül sokadszorra egyeztettek egymással telefonon. Boris Johnson brit miniszterelnök pedig holnap folytat telefonbeszélgetést az orosz elnökkel, miután kedden Kijevben tárgyalt.

Írtunk róla: a hétfőn Budapesten tárgyaló brit védelmi miniszter, Ben Wallace védelmébe vette a magyar–orosz csúcstalálkozót, mondván: nem gondolja, hogy bármikor is hiba lenne beszélni az orosz elnökkel. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hétfő este a Twitteren úgy véleményezte az Orbán Viktorral való friss telefonhívását: Magyarország a NATO hithű szövetségese, a katonai szövetség pedig béke- és válságidőkben egyaránt egységes.

Judi Tamara (Brüsszel)

