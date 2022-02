Gulyás: tovább lesz érvényes a védettségi igazolvány

Hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához - mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

2022. február 3. 12:19

Elmondta: sem Brüsszel, sem a többi uniós ország nem szigorított a korábbi szabályokon az omikron variáns megjelenése miatt, a kormány pedig nem akarja, hogy a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra.

A kormány korábban azt írta elő, hogy a második oltás felvétele után legalább négy hónappal, de legfeljebb fél éven belül kérni kell a harmadik oltást, máskülönben az oltási igazolvány érvényét veszíti.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a virológusok többsége szerint az ötödik hullám csúcsán jár Magyarország, és amilyen gyorsan felfutott a fertőzésszám, annak csökkenése is olyan sebességgel várható.

Jelezte: szerdán közel húszezer fertőzöttet regisztráltak. A vírus az ötödik hullámban lényegesen gyorsabban terjed, mint korábban, de sem a kórházban kezeltek száma, sem az elhunytaké nem közelíti meg a megelőző hullámokét.

Az omikronnál az oltás kevésbé véd a fertőzéstől, de a súlyos tünetek ellen továbbra is a lehető legnagyobb védettséget nyújtja - hangsúlyozta, hozzátéve: valamennyi oltóanyagból kellő mennyiség van, összesen több mint 8,1 millió. A miniszter mindenkit az oltások felvételére kért.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közölte: döntés született arról, hogy Magyarország is részt vesz abban a beszerzésben, amelyet az Európai Bizottság indított a Pfizer egyik gyártmánya, a Paxlovid iránt, amelyet a magas kockázati besorolású betegek gyógyítása során lehet használni. Jelenleg ötvenezer kezelésnek megfelelő gyógyszer beszerzését tervezik, a szerződés keretében ez később tovább emelhető - mondta.

Gulyás Gergely más témára áttérve kiemelte: az Magyarország és Európa érdeke is, hogy a dialógust Oroszországgal fenntartsa, a gazdasági kapcsolatokat pedig - amennyire erre a jelenlegi keretek között van lehetőség -, erősítse, "ugyanakkor persze tegyünk meg mindent annak érdekében, ami Európa hatalmában áll, hogy bármilyen konfliktus és erőszak és háború a térségben, Ukrajnában elkerülhető legyen".

Hangsúlyozta: Magyarország tisztában van a helyével és a súlyával, így vélhetően az, hogy "Oroszországnak az Egyesült Államok, illetve Európa kíván-e, tud-e olyan garanciákat adni, amelyet az oroszok kérnek, az nem Magyarország döntésén fog múlni". Viszont Magyarország számára éppúgy, mint Európa számára az energiabiztonság kérdése és az Oroszországgal való kapcsolatok nem függetleníthetők egymástól - mutatott rá.

Kifejtette: 2036-ig biztosított Magyarország irányába az orosz gázszállítás, a keddi találkozóján a magyar miniszterelnök és az orosz elnök pedig abban maradt, hogy nyitottak arra, hogy további egymilliárd köbméterrel megnöveljék a szállítási mennyiséget.

Tájékoztatása szerint Magyarország földgázfelhasználása évi 9-10 milliárd köbméter. A Gazprommal tavaly szeptemberben megkötött 10+5 éves szerződés éves szinten 4,5 milliárd köbméterről szól, ebből egymilliárd köbméter Ausztrián keresztül, 3,5 köbméter pedig Szerbián keresztül érkezik - ismertette.

Gulyás Gergely kitért arra: Magyarország érdeke, hogy Ukrajna területi integritását és szuverenitását mindenki - Oroszország is - tartsa tiszteletben. A kérdés Ukrajna jövőbeni NATO-tagsága körül forog, ezzel kapcsolatosan kell Nyugat-Európának a saját álláspontját kialakítania - mutatott rá.

A miniszter hangsúlyozta: tavaly a rendszerváltás óta rekord magas, közel hétszázalékos gazdasági növekedés volt Magyarországon, a kormány pedig szeretné, hogy a növekedés eredményeiből minél többen részesüljenek.

Februárban megérkezik az első teljes 13. havi nyugdíj - mondta Gulyás Gergely. Kiemelte: a baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, "most bő egy évtized gazdasági eredményeire támaszkodva vissza tudjuk adni" azt.

Kitért arra is: februárban visszautalják a gyermekeseknek az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót, és a 25 év alatti fiatalok is kézhez kapják az első adómentes fizetésüket. Ez önmagában is 21 százalékos fizetésemelést jelent - jegyezte meg. Emellett az orvosok, ápolók, szociális dolgozók, pedagógusok, közszolgálatban dolgozók a korábban közölteknek megfelelően emelt bért fognak kézhez kapni.

A bruttó 200 ezer forintra emelt minimálbér és a bruttó 260 ezer forintra emelt garantált bérminimum, valamint a megemelt közfoglalkoztatotti bér kifizetésére szintén februárban kerül először sor - folytatta. Szintén kifizetik a rendőröknek, katonáknak - összesen 63-64 ezer embernek - a hathavi fegyverpénzt.

Mindemellett a választási évben is csökkenni fog, öt százalék alatti lesz a költségvetési hiány, ezzel a vállalással Európában Magyarország a középmezőny elején van - tette hozzá.

Gulyás Gergely bejelentette: a kormány vis maior alapot hoz létre a hétvégi viharkárok enyhítésére. Mint mondta, a vihar elsősorban a mezőgazdaság, azon belül is a fóliás zöldségtermesztés területén okozott komoly károkat. Az agrártárca megkezdte a károk mértékének vizsgálatát, és a miniszter reményei szerint néhány héten belül megtörténhet a kártalanítás.

Újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely Oroszországot biztos gázszállítónak nevezte.

Megerősítette: vitán felül áll Magyarország NATO-tagsága, amiről az ország népszavazáson döntött. A kormány abban érdekelt, hogy a NATO egységes maradjon és a háború elkerülje Ukrajnát. Hozzátette: Oroszország a NATO-bővítés miatt úgy érzi, átverték, de az elmúlt másfél évtized folyamatait elismeri. Azt nem akarják, hogy a bővítési folyamat folytatódjék - mutatott rá.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2022. február 3-án. MTI/Bruzák Noémi

Gulyás Gergely károsnak tartja azt, hogy miközben a Szputnyik a lehető legjobb védettségi adatokat produkálja, a Sinopharmot pedig a WHO engedélyezte, az Európai Gyógyszerügynökség és az uniós hatóságok nem fogadják el a keleti vakcinákat. Amíg ezt nem teszik meg, teljes egyenlőségről nem lehet beszélni - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A pedagógusok hétfői sztrájkját - elismerve a pedagógusok béremelési igényét - törvénytelennek minősítette, mert arról nem született jogerős döntés.

Arról, hogy a sajtó képviselői bemehetnek-e forgatni a kórházakba, azt mondta: a bíróság ítéletét tiszteletben kell tartani, a kórházigazgatók jogosultak dönteni a kérdésben.

Gulyás Gergely, szintén kérdésre, közölte, információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök nem vesz részt a téli olimpia megnyitóján.

Kijelentette, Soros György szervezetei évek óta lejárató akciót folytatnak Magyarország ellen.

Azt is mondta, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki kormányfőjelölt közösségeket sérteget és elfogadhatatlan az a gyűlöletkeltés, amelyet folytat. Brüsszel számára valóban főnyeremény lenne az ellenzék győzelme a választáson, hiszen akkor teljesülnének a migrációs vágyai, eltörölnék a rezsicsökkentést, és megszűnne a nemzeti szuverenitás képviselete Magyarországon - értékelt.

A miniszter kérdésre beszámolt arról, hogy ha az ellenzék kormányon megszüntetné a rezsicsökkentést, az háztartásonként évente félmillió forinttal növelné a kiadásokat.

Kitért rá: költségvetés-arányosan Magyarország költi a legtöbbet az uniós tagállamok közül családtámogatásokra, ezt a rendszert fenntartják és bővítik, ha a választók a jelenlegi kormányoldalnak szavaznak majd bizalmat. Az a cél, hogy az első gyermekvállalásra minél előbb sor kerülhessen - fűzte hozzá.

Gulyás Gergely közölte: ismeretei szerint nem volt házkutatás az irányítása alá tartozó egységekben, és a kormányban nem volt téma, hogy több minisztériumban házkutatás zajlott. Az ilyen ritka eset, így nincs rá protokoll, hogy mit kell tenni - jegyezte meg.

Szerinte Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak akkor kell lemondania a parlamenti képviselői mandátumáról, ha a vele kapcsolatos gyanúsításban foglaltak igazak; addig pedig Völner Pálnak kell eldöntenie, hogy megy vagy marad.

Kérdésre kijelentette: nem áll rendelkezésre olyan adat, amelyből akár csak feltételezni lehetne, hogy Rogán Antalnak bármi köze lenne a Schadl-ügyhöz.

Az az orvos, jogász vagy közgazdász, aki ennek megfelelő diplomával rendelkezik, így nem helyes, ha ezt valaki valótlanul állítja magáról - utalt arra, hogy Hajnal Miklós, a Momentum politikusa korábban diploma nélkül nevezte magát közgazdásznak. Megjegyezte: Hajnal Miklósnak még ellenzékben sem volt ideje az egyetem befejezésére, mi lenne, ha kormányoznának? - vetette fel, hozzátéve: "ne lehetetlenítsük el az ő továbbtanulását."

Megjegyezte, Kósa Lajos (Fidesz) abszolutóriumot szerzett, a vizsgáit letette.

Blaszfémiának nevezte Karácsony Gergely főpolgármesternek a Magyar Zene Háza kapcsán tett korábbi kijelentését, szerinte jó lenne, ha a főpolgármester kellő önuralmat tanúsítana, még akkor is, ha esetleg megveti a vallásos embereket. Megjegyezte, a javára írható, hogy félig-meddig, de elnézést kért kijelentéseiért.

Arra a sajtóhírre reagálva, miszerint a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen egy magyar banktól kapott volna hitelt a kampányához, kijelentette: minderről nem tud, a francia szabályok értelmében azonban ha valaki akár minimális eredményt is elér az elnökválasztáson - amelyet Le Pen mindig teljesít -, akkor az állam visszatéríti a kampányköltségeket, vagyis szerinte az unió bármely bankjának jó üzlet lehet egy olyan hitel nyújtása, amit hamar, garantáltan visszakap.

A miniszter az uniós helyreállítási alapról szóló kérdésre azt mondta: a kormány tárgyal, de Brüsszel továbbra sem akarja a választási kampány idején aláírni az alapról szóló megállapodást. Ha a Fidesz megnyeri a választást, akkor - nyilván ők is tudják -, kénytelenek a jelenlegi kormánnyal megállapodni.

Később arról is beszélt: a kormány azzal számol, hogy az uniós helyreállítási alapban majdnem 300 milliárd forintnyi egészségügyi fejlesztés szerepel, amelyeket szeretnének a lehető leghamarabb megindítani.

Közölte, az egészségügy privatizációjának Márki-Zay Péter által felvetett ötletét a lehető leghatározottabban elutasítják.

Arra reagálva, hogy az EU igazságügyi biztosa aggódik a magyar választások tisztasága miatt, és úgy látja, minél több külföldi megfigyelőt kellene Magyarországra küldeni, Gulyás Gergely azt mondta, minden megfigyelőt örömmel várnak és meg is hívták az EBESZ-t. Ami pedig ezen kívül szerepelt a biztos nyilatkozatában, az "egyfajta elvtársi segítségnyújtás a sajátjainak".

Gulyás Gergely Simonka György uniós pályázati támogatását értékelve azt mondta, inkább nem helyes, ha valaki, akivel szemben ilyen jellegű visszaélési eljárás folyik, EU-s pénzt kap, még akkor sem, ha ez "az ártatlanság vélelmének elvét áttöri".

A minisztert kérdezték Völner Pál és Márki-Zay Péter vagyonnyilatkozatáról, és arról, hogy ez nem indokolná-e a rendszer szigorítását. Gulyás Gergely meglátása szerint ugyan mindig lehet szigorítani, de az ő - és reményei szerint képviselőtársai nagy többségének - a vagyonnyilatkozata mindenben a valós helyzetet tükrözi.

Gulyás Gergely elképzelhetőnek nevezte, hogy a közeljövőben több katonát, illetve rendőrt kell a déli határra vezényelni, mert az előrejelzések szerint tavasszal nőhet a migrációs nyomás.

MTI