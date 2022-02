Orbán: Magyarország jégtörő lehet Oroszország és a Nyugat között

Míg Nyugat-Európában épp kifogy a gáz a tározókból, a magyar kormány megvédi a rezsicsökkentést.

2022. február 4. 10:55

Magyarország jégtörő lehet Oroszország és a Nyugat között - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő beszélt arról is: a rezsicsökkentést fenn tudják tartani, mert megvan a gazdasági alapja, ami a hosszú távú orosz gázszállítás.

A kormányfő a keddi, Vlagyimir Putyin orosz elnöknél tett látogatását úgy értékelte: Magyarország NATO- és uniós tag, ugyanakkor jó kapcsolatra törekszik Oroszországgal, ezzel a magyar modellel teljesen eltér a legtöbb uniós országtól.

Mindez jól működik "jegesedéskor" - fogalmazott, vagyis a jelenlegihez hasonló konfliktushelyzetben, ezért is jellemezte utazását békemisszióként.

Rámutatott: az ő, Putyinnal történt találkozója után hamarosan a német kancellár, valamint a francia elnök is Moszkvába látogat.

Kifejtette: Magyarország békét akar, a feszültségeket csökkenteni akarja, ezért pedig tárgyalni kell. "Sokat és hosszan fogunk még tárgyalni az oroszokkal, és ennek az első lépését Magyarország tette meg" - fogalmazott.

Megjegyezte: az ötórás tárgyalás alatt kilenc javaslatot tett, és nyolc ügyben sikerült megállapodni.

A kormányfő közölte: "sok munkánk van abban, hogy jó viszonyunk legyen Oroszországgal". "A Szovjetunióval rossz viszonyuk volt", de az a korszak véget ért, és most arra törekszünk, hogy "az új Oroszországgal más kapcsolatrendszerünk legyen" - mutatott rá.

Elmondta: Magyarországnak van tekintélye, van önálló politikája, "a magyar érdek, az jelen van a világon". A gazdaságban különösen így van ez, mindenki hozni akar beruházást, pénzt, gyárat - közölte.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország jól halad abba az irányba, hogy 2030-ra, Európában elsőként az ország számára szükséges energiamennyiség legfeljebb 10 százalékát állítsa elő fosszilis forrásokból.

A miniszterelnök kijelentette: Magyarország már most is klímabajnok, élmezőnyben van a kibocsátáscsökkentésben, a jövőben pedig a Paks II. beruházás és a már jelenleg is jó ütemben haladó naperőműfejlesztés hozzásegíti majd az energiafüggetlenség megteremtéséhez.

Addig azonban az energiarendszer fenntartása az orosz gázzal lehetséges - hangsúlyozta, hozzátéve: a külgazdasági és külügyminiszter tizenöt évre állapodott meg Moszkvával évi 4,5 milliárd köbméternyi gáz szállításában, amelyet további 1 milliárddal növelne Magyarország. Ez majdnem eljutott a megállapodásig, azonban még egyeztetést igényel - tette hozzá.

Úgy látja, Nyugat-Európa attól szenved, hogy "miután nincs hosszú távú szerződése az oroszokkal, nem tud elég gázt vásárolni, és fut ki a készleteiből".

Magyarországnak azonban a gáz garantáltan jön, ezért lehet továbbra is számítani a rezsicsökkentésre - magyarázta. Hozzáfűzte: a rezsicsökkentést fenn tudják tartani, mert megvan a gazdasági alapja, ami a hosszú távú orosz gázszállítás.

A kormányfő úgy értékelt: Szputnyikból és a Szputnyik lightból a világban nagy kereslet lesz, most is nagyobb a kereslet, mint amennyit az oroszok tudnak gyártani, ők gyártóhelyeket keresnek. Ha az oroszoknak ilyen segítség kell, akkor tudunk közösen gyártani Szputnyikot, "a magyaroknak meg fenntartjuk továbbra is azt a lehetőséget, hogy sokfajta vakcina közül választhassanak" - mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az EU szeretné látni azokat az európai gyártókapacitásokat, amelyek a mostanihoz hasonló válság esetén lehetővé teszik az Európán belüli gyártással az összes igény kielégítését. Ezért most nézi azokat a gyárakat, amelyeket be lehet vonni, "mi jelentkeztünk és azt ajánlottuk, hogy Debrecent is vegyék bele ebbe a gyártóhálózatba".

Kifejtette: van Brüsszelben egy olyan bürokrata réteg, amely európai birodalomban gondolkodik. "Nekünk, magyaroknak mindig az volt az érdekünk, hogy Európa ne birodalomként szervezze meg magát", mert akkor a magyar függetlenség mindig csorbul, nekünk a nemzetek Európája a jó - mutatott rá.

Hozzátette: Brüsszel azonban más állásponton van, európai birodalmat épít, és ehhez az kell, hogy minél több jogot vegyen el a tagállamoktól. Például most van egy pénzügyi vita, hogy az újjáépítési alapból jön-e a pénz Magyarországra, és egyszer csak azt mondja az Európai Bizottság, hogy "persze, csak módosítsátok a családügyi törvényt és módosítsátok az oktatási törvényt" - fogalmazott. Megjegyezte, ebben az ügyben "nehéz ítélet vár ránk".

A kormányfő kijelentette: Magyarországon és Lengyelországon túl a többi tagállam érdekét is sérti ez a gyakorlat, tehát azon kell dolgozni, hogy "Európát szabad Európának tartsuk meg", és mondjuk azt, hogy "nem engedjük a nemzeti jogaink folyamatos csorbítását".

Közölte: "most nagy erőkkel jönnek velünk szembe", szeretnék, ha Magyarországon szervilis kormány lenne, olyan, amilyet a baloldal is mond, amely Brüsszelnek főnyeremény lenne. De "mi nem a brüsszeliek számára akarunk egy főnyereményt megütni, hanem a magyar emberek számára, ahhoz pedig az kell, hogy a nemzeti érdekekért kiálló, nemzeti keresztény kormányunk maradjon" - vélte.

Orbán Viktor szerint "minden évben mindenki Magyarországon legalább egy lépést mehet előre", és ez ilyen időkben nagy teljesítmény. Mindenki látja, hogy épül az ország, "olyan dolgokat érünk el, amik korábban szóba se kerültek" - mondta.

Úgy vélte, Magyarország előre megy, és "korrupciótól szenvedő országok nem előre szoktak menni, hanem hátra". Magyarország történetének legkorruptabb kormánya a Gyurcsány-Bajnai korszak alatt volt - tette hozzá.

A miniszterelnök kitért rá: "itt van a kezünkben az oltás, a vírus meg egyre gyengébb", és ez összességében a helyzetet elviselhetőbbé teszi az emberek számára, ezért is tehették meg, hogy a védettségi igazolvány határidejét meghosszabbították.

MTI