Liu Shaoang: büszkén viselem a bronzérmet

A rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres távján bronzérmes Liu Shaoang elmondása szerint ő és a döntőben kizárt bátyja, Liu Shaolin Sándor is túltette magát a szám hétfői finálé történésein, és büszkén viseli az érmet, amit kedden vehetett át a pekingi téli olimpián.

2022. február 8. 14:36

A Magyar Olimpiai Bizottság által közreadott képen a bronzérmes Liu Shaoang a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyének eredményhirdetésén a Fővárosi Fedett Stadionban a pekingi téli olimpián 2022. február 8-án. MTI/MOB/Molnár Ádám

A fiatalabbik Liu-testvér a fináléban negyedikként korcsolyázott át a célvonalon, bátyja viszont az első helyen, a bírók azonban később testvérét kizárták, ami az ő harmadik helyét jelentette. Egyúttal azt is, hogy Liu Shaoang a téli játékok történetének első magyar egyéni érmese.



"Jó érzés volt itt lenni, persze kicsit furcsa volt egyedül állni a dobogón, de megtisztelő és örülök, hogy én lehet Magyarország első egyéni érmese. Úgyhogy büszkén viselem a nyakamba ezt az érmet" - nyilatkozott az éremátadó ceremóniát követően a 23 éves sportoló az M4 Sportnak.



A vegyes váltó szombati bronza után második pekingi érmét begyűjtő versenyző beszélt arról is, hogy lezárta a történteket, ahogy bátyja is, már csak az előttük álló feladatokra koncentrálnak mindketten.



"Mindenki túltette magát rajta. Már megvolt a jó regenerálódás és készülünk a holnapi 1500 méterre" - jelentette ki a kétszeres világbajnok. - "Tegnap nem beszéltünk egy tíz percnél tovább, de szerintem mindenki le tudta zárni a dolgot, ahogy kellett. Ma úgy keltünk, hogy történt, ami történt, túlléptünk rajta."



Liu Shaoang, aki testvérével, illetve a női 500-on hétfőn hetedik Jászapáti Petrával együtt kihagyta a csapat kedd délelőtti edzését, kiemelte, már az 1500-ra fókuszál, melynek küzdelmeit szerdán rendezik.



"Aki figyelte az elmúlt években az eredményeinket, tudhatja, hogy nem az 1500 a kedvenc távunk. Azt hiszem, kicsit taktikusabban fogjuk felépíteni a verseny, s ugyan nem biztos hogy mi leszünk a legesélyesebbek a távon, de minden megteszünk majd." - fogalmazott.



Szerdán a férfi 1500 negyed- és elődöntőin, illetve fináléján kívül, a nők 1000 méteres előfutamait, illetve a női váltó elődöntőit rendezik a Fővárosi Fedett Stadionban. Utóbbi számban nem lesz magyar érdekeltség. Férfi 1500 méteren a Liu-testvérek mellett az 1000 méteren a negyeddöntőben kizárt, s végül 14. Krueger John-Henry szerepel, a nőknél pedig Jászapáti, illetve Kónya Zsófia lép jégre.

