Uniós jogot sért az Európai Bizottság

Az európai uniós jogot súlyosan sértő, egyenlőtlen helyzetet teremt a tagországok között, és károsítja Magyarország és Lengyelország versenyképességét az, hogy az Európai Bizottság visszatartja az e két tagállamnak járó helyreállítási forrásokat - hangsúlyozta az MTI-hez eljuttatott keddi sajtóközleményében Győri Enikő, az Európai Parlament (EP) fideszes képviselője.

2022. február 8. 16:10

Győri Enikő – FB

A képviselő az EP gazdasági és monetáris bizottságának hétfői ülésével kapcsolatban nyilatkozott, amely során emlékeztette Valdis Dombrovskis ügyvezető európai bizottsági alelnököt és Paolo Gentiloni gazdaságpolitikáért felelős biztost, hogy a helyreállítási alap egyik fő célja, hogy minden tagállam számára egyenlő feltételeket biztosítson a gazdasági talpraálláshoz. "A magyaroknak járó pénzek visszatartása pedig ezzel a céllal ellentétes - hangsúlyozta.



A képviselő a sajtóközleményben közölte: kérdésére, miszerint egyes országok helyreállítási tervének jóváhagyása nem teremt-e egyenlőtlen feltételeket, nem kapott érdemi választ a bizottsági tisztviselőktől, amint arra sem, mi a pontos jogalapja a források visszaállításnak.



"Az a bizottsági magyarázat, hogy az országspecifikus ajánlások részleges teljesítése okán járhatnak így el, nem áll meg a lábán, hisz a testülettől származó értékelések sokszor nem is uniós hatáskörbe tartozó és erősen szubjektív kérdésekben születnek, az általános végrehajtási arányuk pedig uniós szinten is csak 41 százalék" - tette hozzá.



A magyar képviselő rámutatott: az eredményes gazdasági helyreállítás érdekében arra kellene figyelni, hogy a tagállamok megfelelően teljesítsék az alapvető gazdasági célkitűzéseket a pénzügyi stabilitás terén. Mint hangsúlyozta, "az európai szemeszter elnevezésű gazdaságpolitikai koordinációs gyakorlat alá tartozó területek további bővítése helyett jobb lenne az eredeti célra, a felelős gazdálkodásra koncentrálni, nem pedig beemelni gazdaságon kívüli, ideológiákkal terhes témákat. Továbbá a bizottság és a tagállamok közötti kétoldalú párbeszédet erősíteni kellene azzal, hogy a végrehajtó testület érdemben fogadókész a tagállamok érveire, speciális problémáira. Ezáltal javulna az ajánlások végrehajtási aránya is - tette hozzá.



"Sajnálom, hogy arra sem kaptam választ, miként kívánja idén tavasszal javítani a bizottság ezt a párbeszédet" - mondta el a képviselő.

mti