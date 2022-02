Hidrogénpiaci innovációk ösztönzése

A hidrogénpiac technológiai éretlensége miatt Magyarországon alapvető fontosságú az e területen zajló kutatás-fejlesztés-innováció (k+f+i) elősegítését célzó ösztönzők nyújtása - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kedden Budapesten, a V4-országok energiaminisztereinek tanácskozásán, amelyen Ausztria és Németország is részt vett meghívottként.

2022. február 8. 17:01

Richard Sulík felvidéki gazdasági miniszter, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Anna Moskwa lengyel környezetvédelmi és klímaügyi miniszter, valamint Jozef Síkela cseh ipari és kereskedelmi miniszter (b-j), miután aláírták az energiaátalakítás és energiabiztonság, az európai villamosenergia-hálózat megerősítése és az összekapcsolt európai hidrogén-ökoszisztéma létrehozásáról szóló közös nyilatkozatot a V4 + Ausztria és Németország Energiaügyi Miniszterek találkozóján a Budapest Marriott Hotelben 2022. február 8-án. A tanácskozáson az energiaügyekért felelős osztrák és a német államtitkár online vett rész. MTI/Balogh Zoltán

Hozzátette, hogy a sikeres európai hidrogén ökoszisztéma megteremtése szempontjából is nagyon fontos a nemzeti és európai együttműködés elősegítése az innováció területén zajló beruházási projektekben, és az új technológiák gyártása-fejlesztése területén. A kormányok közötti együttműködés a szabályozási kérdéseket, és a piaci szereplők közötti együttműködést támogató fórumok létrehozását helyezhetné előtérbe - fejtette ki a tárcavezető.



Mind a hat, a tanácskozáson részt vevő országnak már van, vagy éppen készül stratégiája a hidrogénra vonatkozóan, ezekben számos közös pont azonosítható a miniszter szerint. Először Európán belül kell megoldásokat találni az innovációk koordinálására, azután lehet arról beszélni, hogy mi történjen a kontinensen kívül - fogalmazott.



Kitért arra, hogy kiemelt programok támogatják a tavaly kihirdetett magyar Nemzeti Hidrogénstratégia végrehajtását. Ebben nagy hangsúlyt fektetnek a közlekedés zöldítésére és az ipari dekarbonizációra a következő 10 évben. Vizsgálják a hidrogén potenciális szerepét a hosszú távú villamosenergia-tárolásban, a termelésen és felhasználáson túl a kapcsolódó technológiák hazai fejlesztését és gyártását helyezik előtérbe - mondta a tárcavezető. Az országok energiaigénye egyre nő, ezért létfontosságúnak nevezte a hosszú távú hatások szem előtt tartását, és a kiegyensúlyozott megközelítést, úgy vélte, a jól működő energiapiacok fenntartása mellett biztosítani kell az energetikai vállalatok szigorú felügyeletét és a megfizethető szolgáltatásokat.



Richard Sulík szlovák energiaminiszter országa stratégiáját ismertetve arról tájékoztatott, hogy a közeljövőben egy 30 ezres városban hidrogénmegajtású buszokat állítanak üzembe a tömegközlekedésben.



Jozef Síkela cseh tárcavezető a geopolitikai kockázatokat emelte ki, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Arra is rámutatott, hogy kiemelt a támogatáspolitika és az energiapiacok szabályozása. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden V4-ország importra szorul, mert az iparhoz és a mobilitáshoz nem tud elegendő hidrogént előállítani saját forrásból.



Anna Moskwa lengyel miniszter közölte, hogy a stratégia elkészült, a jogi szabályozásra és a támogatásra vonatkozó terveket néhány hónapja fogadták el. Szintén utalt a geopolitikai kockázatokra, mint mondta, a gáz-, és energiafüggés miatt "mindenkinek vannak rossz tapasztalatai mostanság". Jelezte: támogatják az európai standardok létrehozását.



A V4-ek első munkaülésén az európai hidrogén ökoszisztéma létrehozásával és tervezésével kapcsolatos véleményeket osztották meg a csoport országai. Az ülésen az energiaügyekért felelős osztrák és a német államtitkár is részt vett online. A részt vevők mindegyike támogatta az európai standardok létrehozását, és hangsúlyozta a nemzetközi együttműködés fontosságát.



A tanácskozást követően aláírták az energiaátalakítás és energiabiztonság, az európai villamosenergia-hálózat megerősítése és az összekapcsolt európai hidrogén-ökoszisztéma létrehozásáról szóló közös nyilatkozatot.

mti