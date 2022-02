Orbán bujkált, Jámbor nem bujkált

2022. február 9. 00:54

Amíg Márki-Zay Péter a Blaha aluljáróban tartott utcafórumot, a felcsúti miniszterelnök bujkál a lakosság elől.

Titkos lakossági fórumot tartott Józsefvárosban Orbán Viktor. A miniszterelnökről évek óta köztudott, hogy úgy fél az emberektől, mint ördög a tömjénfüsttől. Csak előre elpróbált jelenetek erejéig, külön erre a célra kiválasztott emberekkel hajlandó együtt mozogni. Így tudja eljátszani, mintha a nép embere lenne.

A titkos fórum!

Ez történt most Józsefvárosban is, ahol egy lakossági fórumon jelent meg Orbán. Természetesen az eseményt zárt térben tartották, ahová csak regisztráció után lehetett belépni, és előzetesen azt is titkolták, hogy jelene lesz a miniszterelnök az eseményen. A 444.hu újságíróját szabályosan kizárták a fórumról. Az sem kizárt, hogy csak felmutatott Fidesz párttagkönyvvel lehetett belépni:

"Egy fotó tanúsága szerint Orbán Viktor titokban eljött Józsefvárosba egy titkos fideszes fórumra. Alig egy hónapja tartottunk Márki-Zay Péterrel nyilvános fórumot a Blahán, ahova bárki odajöhetett. Ez a különbség: mi Márki-Zay Péterrel bárkivel szóba elegyedünk bármikor, bárki találkozhat velünk az utcán."

Írta közösségi oldalán Jámbor András. A lenti két kép jól megmutatja, mit is gondol a magyarokról Orbán és Márki-Zay:

A vonósnégyes és a Fidesz párttagok bemehettek a fórumra, az egyszerű józsefvárosi halandók nem.

Ezzel szemben Márki-Zay Péter a Blaha Lujza téri aluljáróban fogadja az érdeklődőket. Titkolózás és bujkálás nélkül.

Jámbor András és csapata egyébként hónapok óta kint van az utcán. Hóba és fagyban is az utcán beszélgetnek az emberekkel, és igyekeznek minden megoldásra váró problémát begyűjteni:

"A Fidesz meghívásos fórumaival szemben mi kimegyünk az utcára, az emberekhez. És ennek meg is van az eredménye: most is sorban jöttek az emberek a Teleki téren, még egy kávét inni se volt időm."

