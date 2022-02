Átadták az OSZK digitalizáló központját

Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal rendelkező közgyűjteményi digitalizáló központját adták át pénteken az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK); az átadás alkalmából digitalizációs együttműködési megállapodás is született az OSZK és a Haydneum - Magyar Régizenei Központ között.

2022. február 11. 14:29

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter megtekinti az Országos Széchényi Könyvtár átadott digitalizáló központját 2022. február 11-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Óriási jelentőségű és impozáns vállalkozás átadására kerül sor ma: mostantól az OSZK rendelkezik Közép-Európa közgyűjteményei közül a legnagyobb és legmodernebb eszközparkkal, amely évente 10 millió oldal digitalizálását teszi lehetővé, és alkalmas a könyvtárban fellelhető valamennyi dokumentumtípus digitalizálására - mondta el az ünnepélyes átadás alkalmából a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely kiemelte: az erre elköltött csaknem 10 milliárd forint alkalmassá teszi az OSZK-t arra, hogy korszerűen tegye közzé és jelenítse meg mindazt, amit nemzeti értékként őriz; így az eddig kevéssé kutatott dokumentumok is elérhetővé válnak az egész világ számára.



A feladat sokkal több mint új digitalizációs eszközök, élvonalbeli szoftverek, online tartalmak és biztonságos tárhelyek egymásba kapcsolása: a projekt lényege a Gutenberg-galaxis magyar részének átemelése a digitális korba - hangsúlyozta a miniszter.



A digitalizáció a modern kor parancsa, a mai napon ezért jó két évtizedes adósságot sikerült törleszteni; Mátyás korvinái, Kossuth hangja vagy régi kották egyaránt elérhetők Clevelandből, Budapestről vagy Kolozsvárról is - méltatta a fejlesztést Gulyás Gergely.



Rózsa Dávid főigazgatósága óta 560 köbméter szemetet és lomot távolítottak el az épületből, és a nemzeti könyvtár 80 különböző adatbázisban tárolt adatvagyonát tavaszra egyetlen adatbázisba integrálják - méltatta az OSZK vezetőjét.



Mint hangsúlyozta: a digitális kulturális adatvagyon integrációja akkor lesz sikeres, ha a különböző intézmények nem szigetekként teszik közzé saját digitalizációjuk eredményeit, hanem az egész nemzeti kulturális adatvagyon egy egységben, ingyenesen válik elérhetővé. Ehhez akár jogszabály-módosítást is érdemes végrehajtani - vélekedett Demeter Szilárd.



Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója elmondta, hogy a kormány 2016-os döntése értelmében, az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) keretében európai szinten is a legjelentősebbek közé tartozó digitalizációs központot tudtak kialakítani.



Beszámolója szerint az OSZK folyamatosan bővíti a Magyar Elektronikus Könyvtár, valamint az elektronikus periodika archívumok anyagát, 2020-tól pedig sorra indította új digitális tartalomszolgáltatásait, amelyek idén tavasszal tovább bővülnek. Az OSZK digitális szolgáltatásaira 2021-ben már 36 millió megkeresés érkezett - jegyezte meg.



Mint hozzáfűzte, a digitalizációs központban klimatizált teret építettek ki, valamint kidolgozták a szükséges hardveres és szofveres környezet is, ennek köszönhetően a tömeges digitalizálás mellett a védendő dokumentumok manufakturális feldolgozása is lehetséges. Az eszközpark aggregált kapacitása 10 millió levilágított oldal évente, a lapbehúzó szkenner óránként 10 ezer oldalt képes feldolgozni, de hangfelvételek, mozgóképek digitalizálása is lehetséges a központban.



A kormány által biztosított támogatásnak köszönhetően az OSZK-ban egy év alatt átlagosan 56 százalékkal emelkedtek a bérek, Piliscsabán 2023-ra elkészül az intézmény külső raktára, a főépületben új kutatótermet hoztak létre, megújul a zirci műemlék könyvtár barokk terme, sikerült megoldani a külföldi hungarika anyag beszerzésének több évtizedes problémáját és háromszor akkora összeg jut állománygyarapításra, mint korábban - közölte Rózsa Dávid.



Szijártó Zoltán, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) elnöke hozzátette, a létrejött kapacitás 23 millió könyv tárolására, keresésére ad lehetőséget, ez a rendszer pedig kiterjeszthető a többi könyvtárra, sőt a múzeumokra vagy még nagyobb intézményi körre is.



Több telephelyen, katasztrófatűrő kialakításban összesen 22 ezer terabyte felhőalapú tárterület jött létre a KIFÜ üzemeltetésében a projektben létrehozott informatikai rendszerek elhelyezésére, futtatására.



Vashegyi György, a Nemzeti Kulturális Tanács és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a Haydneum és az OSZK között létrejött együttműködésről szólva elmondta: annak célja, hogy az új digitalizáló központ segítségével, a Haydneum munkatársainak részvételével feldolgozzák a Magyarországon fellelhető, jelentős kulturális értéket képviselő, 1600 és 1850 között keletkezett zeneművészeti és zenetudományos emlékeket.



