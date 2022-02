Honfoglalás kori magyarok – Elit alakulat

A honfoglalás kori magyarok mindennapjait és a régész szakma érdekességeit bemutató kiállítással nyit újra a téli szünetet követően pénteken a szegedi Móra Ferenc Múzeum - közölte a közgyűjtemény PR-referense az MTI-vel.

2022. február 11. 23:16

Jurta az Elit alakulat 2.0 - Honfoglalók, kalandozók című kiállításon a szegedi Móra Ferenc Múzeumban a megnyitó napján, 2022. február 11-én. MTI/Rosta Tibor

Hegedűs Anita tájékoztatása szerint az Elit alakulat 2.0 című kiállítás Magyarország legfontosabb honfoglalás kori leleteit mutatja be: a Bodrogközben, Karosnál talált temetőket, amelyek az időszak leggazdagabb vezérsírjait rejtették. Az első temetőre 1899-ben véletlenül, egy répaverem ásása közben bukkantak rá.



A tárlat a második és harmadik temető feltárását állítja a középpontba: a kiásott tárgyak között találhatóak különböző lószerszámok, fegyverek és öltözködéssel kapcsolatos leletek, csakúgy, mint emberi csontvázak.



A kiállítás a leletek alapján körvonalazza a honfoglaló magyarok hitvilágát, harci modorát, öltözködési, étkezési és állattartási szokásait. A látogatók megtudhatják többek között, hogy miért tettek marha- vagy birkahúst a felnőttek sírjába, miért lékeltek koponyát, mit hordtak a tarsolyukban vagy hogyan jutottak rabszolgákhoz.



A május 22-ig megtekinthető tárlaton interaktív játékok, eszközök is közelebb hozzák az érdeklődőkhöz a honfoglalók világát. Beléphetnek például egy jurtába, melyet a honfoglalók nemezzel fedtek le, a szerkezetek felállítása és lebontása pedig mindig a nők feladata volt. A jurtában a vendégek különböző ruhamásolatokat is felpróbálhatnak.

Aranyozott ezüstveretes lószerszám az Elit alakulat 2.0 - Honfoglalók, kalandozók című kiállításon a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. MTI/Rosta Tibor



A kiállításnak fontos célja, hogy bemutassa a régészet tudományágát, a régészek és a velük együttműködő szakemberek munkáját. Interaktív eszközökön keresztül a szegedi Kultúrpalotába érkezők is régésznek érezhetik magukat, és akár antropológiai rejtélyek nyomába is eredhetnek.



mti