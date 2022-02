Elindult a kampány, Orbán Viktor egyértelmű győzelmével zárult az első nap

A Facebook-interakciószámok alapján minden téren kíméletlen előnnyel indított a Fidesz. A párt online megjelenése minőségi szempontból erőteljesebb, a fideszes tábor pedig sokkal aktívabbnak, lelkesebbnek bizonyult a közösségi médiában – írja a Mandiner.hu.

2022. február 13. 23:56

A LikeFight Extrában a portál szemügyre vette, hogy az interakciószámok tekintetében melyik politikai tömb tudhatja magáénak az első nap győzelmét, melyik listavezető mozgósított sikeresebben, és megvizsgálta a választókerületekben elért eredményeket is – derül ki a cikkből.

Fontos, hogy a most bemutatott elemzést természetesen nem lehet azonos szinten kezelni egy közvélemény-kutatással. A Mandiner célja, hogy képet kaphassunk az egyes politikai szereplők felkészültségéről, a közösségi médiában kifejtett mozgósítási képességéről, valamint a politikai táborok motiváltságáról – írják.

Pártok

Nyergeljetek, a kampány elkezdődött, ideje, hogy mi is kilovagoljunk! – szólította fel hallgatóságát Orbán Viktor szombati évértékelő beszédében. A jobboldal komolyan vette a miniszterelnök felhívását, ugyanis február 12-én a pártokra kiosztott összes interakció közel 73 százalékát gyűjtötte be a Fidesz, ami 107 ezer interakciót jelent. Elég csupán a pártok Facebook-oldalait végigpörgetni, hamar belátható, melyik oldal fektet több energiát az online aktivitásába – tudtuk meg a cikkből.

Miniszterelnök-jelöltek

Orbán Viktor egyértelmű győzelmével zárult az első nap. A miniszterelnök az interakciók jóval több mint kétharmadát gyűjtötte össze az első hivatalos kampánynapon, és szemléletes, hogy a kormányfő mindössze négy bejegyzéssel 83 ezer interakciót szerzett, míg Márki-Zay Péternek 11 bejegyzésre volt szüksége egy jóval szerényebb, 37 ezres interakciószám eléréséhez. A kampány első napja tehát ismét rávilágít a korábbi elemzéseinkben már bemutatott összefüggésre, amely szerint

Orbán Viktor egy bejegyzéssel több embert mozgósít, ezáltal sokkal több emberhez ér el, mint baloldali ellenfele.

Ez azt is jelenti, hogy a magasabb interakciószámok eléréséhez Orbán Viktornak a jövőben elegendő lehet bejegyzéseinek számát növelnie, míg Márki-Zay Péter esetében a cikk írásakor nem látni növekedési pályát. A baloldal jelöltje jelenleg is sokat posztol, és a legutóbbi adatok szerint már a 20 milliós heti költést is átlépte, azonban így sem sikerül megközelítenie a miniszterelnököt. Erről ide kattintva olvashat bővebben. Márki-Zay Péter alulteljesítése leginkább karakterének általános elutasítottsága miatt van – derül ki a cikkből.

Választókerületek

Április 3-án nemcsak a listák versenyeznek egymással, hanem választókerületi jelöltek is, ezért a kampány első napján ezt a frontot is kielemezte a portál. Sorra vette mind a 106 választókerületet, és megvizsgálta, melyik jelölt szerezte a legtöbb interakciót. A Facebook-számok alapján az egyéni választókerületek tekintetében is jóval a kétharmadot meghaladó arányban nyertek Orbán Viktor jelöltjei, a Fidesz és a KDNP által támogatott politikusok ugyanis a 106 -ból 75 választókerületben több interakciót szereztek február 12-én, mint baloldali ellenfeleik – írják.

Az adatokat kielemezve feltevődik a kérdés: milyen stratégiát követ a baloldal? Vajon a 2018-as stratégiát ismétlik, és arra számítanak, hogy a digitális csatatérben a Telex, a 444 és a Nyugati Fény által vezetett baloldali aktivista-újságírók szállítják nekik majd az online elérést? A LikeFight-ban hétről hétre kiderül – olvasható a cikkben.

