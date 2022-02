Ujhelyi is dalra fakadt

2022. február 14. 00:45

„Aki nem tartja be a szabályokat – például lop a közösből -, az nem is részesülhet automatikusan a közösség nyújtotta előnyökből. Hogy lefordítsam orbáni nyelvre: aki elköti a lovakat, az nem ehet tovább a közös kipcsak-dakota tábortűznél; aki sípcsonton rúgja a másik játékost, az bizony lapot fog kapni, mindegy mit dumál a sporinak. Piros lesz a büntetőlap, nem sárga.

Most szerdán fog ítéletet hirdetni az Európai Unió Bírósága a lengyel-magyar közös beadvány ügyében, amelyet az Európai Unió úgynevezett jogállamisági mechanizmusa ellen nyújtottak be az illiberális kormányok. Ez volt az, ami ellen Orbán még a költségvetési vétót is belengette, és bár itthon győzelmi fanfárokat fújt (rendkívül nevetséges módon már behűteni való pezsgőről szónokolt), valójában mindössze annyit tudott elérni, hogy némi időt nyert: a most szerdán kihirdetett ítéletig. Annak tartalma ugyanis jó eséllyel megjósolható: egyfelől abból, hogy a Fidesz már politikai zsarolásról és sorosista összeesküvésről, meg külföldi beavatkozásról beszél, másfelől a Bíróság főtanácsnokának megjelent álláspontjából, amely szerint a jogállami mechanizmus elfogadása és elindítása összeegyeztethető a hatályos szerződésekkel és tiszteletben tartja a jogbiztonság elvét. Ha ez lesz szerdán a bírói tanács megfelelő többségének döntése is, az leegyszerűsítve zöld lámpát ad a jogállamisági eljárásnak.

Az persze kérdés, hogy az Európai Bizottság lesz-e elég tökös és lesz-e eléggé jogkövető, hogy azonnal meg is indítsa az eddig halogatott eljárást az érintett tagállamok kormányaival szemben, vagy befekszik azoknak a gyáva érveknek, miszerint a magyar választásokig hátralévő néhány napban már beavatkozásnak hathat egy ilyen lépés. Valójában épp az lesz befolyásoló beavatkozás, ha a bírósági döntés ellenére sem tesznek semmit és szépen kivárják: egy megerősödött, esetleg meggyengült Orbánnal vagy egy új kormányfővel, Márki-Zay Péterrel kell-e átbeszélniük a magyarországi jogállamiság hiányosságait és a helyreállítási alapból, valamint a hétéves költségvetésből nekünk járó összesen mintegy 14.272 milliárd forintnyi uniós pénz sorsát. Ha a Bíróság elutasítja a lengyel-magyar beadványt, akkor az Európai Bizottságnak álláspontom szerint a lehető legrövidebb időn belül meg kell indítania az eljárást, ez ugyanis a dolga. Az Európai Bizottság pontosan tisztában van azzal, hogy milyen erőszakot tett az orbáni hatalom a magyar jogállamiságon, ennek tételes felsorolását legutóbb meg is küldték a Karmelitába. Ha a Bizottság halogat majd, akkor néma cinkosa lesz Orbánéknak.”

Ujhelyi István: Piros lesz a büntetőlap, nem sárga?!

