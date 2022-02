Róna Péter a baloldal államfő-jelöltje

Hivatalosan is bejelentette az egyesült hat baloldali párt, kit szán Áder János utódjának az államfői poszton: azt a Róna Péter jogász-közgazdászt, aki 1990-ben Amerikából tért haza, hogy beszálljon a honi közéletbe, és aki az elmúlt hét évben többször bírálta a kormány migrációs politikáját.

2022. február 14. 15:21

„Egy hónappal ezelőtt kértem fel Róna Pétert, az Oxfordi Egyetem tanárát, vállaljon szerepet az államfőjelölésben. Tegnap este pedig a pártelnökök meghozták a döntést: Róna Péter lesz az egységes ellenzék köztársaságielnök-jelöltje! Gratulálok tanár úr!” – így mutatta be Jakab Péter Jobbik-elnök az Egységben Magyarországért néven egyesült hat baloldali párt közös köztársaságielnök-jelöltjét.

Róna Péter 1956-os magyarként került az Egyesület Államokba, ahol – gazdaságtörténészi és oxfordi jogász diplomájának köszönhetően – 1986-ra már banki elnök-vezérigazgatóként dolgozott. Jól futó karrierjét mégis otthagyta a rendszerváltás pillanataiban: 1990-ben hazatért, és rögtön a sűrűjébe vetette magát. Ahogy az Egységben Magyarországért egy bővebb közleménye tudatja, „bekapcsolódott a magyarországi akadémiai világba is, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nemzetközi jogi tanszékén lett óraadó 2004 és 2010 között. 2006-ban címzetes egyetemi tanári rangot kapott. Tapasztalatait 2008-ban a nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval folytatott hiteltárgyalások során tanácsadóként vette igénybe a magyar kormány, 2010-ben a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagja lett. Az Ökopolisz Alapítvány kuratóriumi társelnökeként segítette az LMP munkáját”.

Róna Péter a tudományos és pénzügyi munkássága mellett azzal is felhívta magra a figyelmet, hogy több ízben bírálta az Orbán-kormányt, illetve annak menekültpolitikáját. 2011 novemberében azt nyilatkozta a Privátbankár.hu-nak, hogy Orbán Viktornak egy éven belül mennie kell, mert „Görögország és Olaszország után Magyarország vezetését is »saját emberére« bízhatja az Európai Unió”. 2015 szeptemberében a Mandinernek így nyilatkozott a menekültkérdésről: „Orbán Viktor és támogatói nagyot tévednek, amikor a Nyugat hozzánk intézett kritikáját a dekadens liberalizmus félrehajlásának, esetleg valamiféle ellenünk táplált gyűlöletnek tulajdonítják. A népvándorlás, a menekült élettapasztalata (lásd a Szent Család esetét), a vándor és a hontalan befogadása a nyugati civilizáció meghatározó narratívája legalább a római kor óta, és nem a felületes liberalizmusból, hanem a legmélyebb, a Bibliát is átszövő keresztény eszmékből fakad”. Végül 2018-ban egy interjúját követően sajtóvitába keveredett Fricz Tamás politológussal, a vitában pedig azt állította: „Magyarországon illegális bevándorlási veszély nincs, illegális bevándorlást az égvilágon senki sem támogatott, Soros György ilyet soha nem mondott.”

Magyar Nemzet