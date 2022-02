A gyurcsányi kedvenc bomlasztja saját táborát

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője az ellenzéki miniszterelnök-jelölt egy korábbi nyilatkozatára utalva úgy vélekedett, számon tartják, hogy melyik pártban hány zsidó van, vagyis - mint mondta -, Márki-Zay Péter antiszemita kijelentéseket tett.

2022. február 15. 09:30

Fasisztázott is a gyurcsányi kedvenc – magyarnemzet.hu/Média Works

Az ellenzék annyira elkeseredett, hogy mindent megtenne a hatalomért - jelentette ki a XXI. Század Intézet vezető elemzője kedden az M1 aktuális csatornán.

Deák Dániel az ellenzéki miniszterelnök-jelölt egy korábbi nyilatkozatára utalva úgy vélekedett, számon tartják, hogy melyik pártban hány zsidó van, vagyis - mint mondta -, Márki-Zay Péter antiszemita kijelentéseket tett. Az ilyen nyilatkozataiba illeszkedik a legutóbbi, fasisztákat és kommunistákat emlegető megszólalása - tette hozzá.



Az elemző szerint egyértelmű, hogy Márki-Zay a Jobbikra gondolt, amikor fasisztázott, de ezt most próbálja megmagyarázni. "Gyakorlatilag nincsen olyan nap, hogy ne egy korábbi kijelentését kelljen magyaráznia, és általában az a taktikája, hogy vagy letagadja vagy azt mondja, hogy ez nem is hangzott el, vagy nem úgy hangzott el" - emelte ki Deák Dániel.

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy Márki-Zay kommunikációjának már most bomlasztó hatása van: bizonyos körzetekben az ellenzéki jelöltek inkább függetlenként indulnak, és az egész ellenzéki összefogás támogatottsága is csökken a miniszterelnök-jelölt miatt.



Az elemző úgy értékelte, hogy amikor ilyen mondatok hagyják el egy politikus száját, akkor gyakorlatilag "aláírta a saját politikai halálos ítéletét", tehát ez politikai öngyilkosságnak is nevezhető.

mti