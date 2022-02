A Muravidék is a Szent Korona tartománya

„Mi muravidékiek egyvégvár vagyunk, talpon maradtunk minden viszonyok között. Hiszek egy össz-Kárpát-medencei magyar kultúrában, határok nélküli jövőbe és csak így maradhatunk meg Muravédéken magyarnak."

2022. február 15. 11:18

Kardszentelő mise a lendvai Alexandriai Szent Katalin-templomban – Molnár Csenge-Hajna felvétele

Különleges magyar művelődési esemény vonzott muravidéki magyarokat és szlovéneket a lendvai Alexandriai Szent Katalin katolikus tamplomba. Ott tartották az idei kardszentelő Balassi-misét. amelyen megáldották a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjként szolgáló Balassi Bálint-emlékkardokat. Kepe Kocon Lilinek, lendvai magyarjaink civil szervezőjének tett föl kérdéseket a Gondola.

– Asszonyom, miért fontos, hogy az államhatáron átnyúló magyar rendezvények gazdagítsák a muravidéki magyarok életét?

– Minden népnek van nyelve, hagyományai és kultúrája és a nép legfontosabb feladata -- a lét fenntartása mellett -- ezen alapértékek átvétele, ápolása és továbbadása. Nem kis feladat. Tágan értelmezve: egy nép kultúrája alatt érthetjük a vele kapcsolatos összes ismeretet. Egy kultúrát nem lehet határokkal elválasztani, ami ősidők óta együvé tartozik, az örökös. Mindig azt képviseltem, hogy tartozni egy közösséghez, és annak az ezeresztendős kultúrájához az hívatástudat és lelkiismeret kérdése is. Mi muravidékiek egyvégvár vagyunk, talpon maradtunk minden viszonyok között. Hiszek egy össz-Kárpát-medencei magyar kultúrában, határok nélküli jövőbe és csak így maradhatunk meg Muravédéken magyarnak.



– Az idén lendvai költő, Bence Lajos kapja a Balassi Bálint-emlékkardot, amelyet ebben az évben a huszonhatodik alkalmához érkezve adnak át. Hogyan fejezi ki ez, hogy a magyar kultúra egységes, államhatárok nem választják el egymástól a nemzet tagjait, közösségeit?

– A megmaradáshoz, a nemzeti lét megéléséhez, a közösségi összetartozás tudatosításához kell az anyanyelv, a beszélt és írott szó. Hihetetlenül nagy öröm számunkra, hogy Bence Lajos költőnk, írónk is tulajdonosa lesz, lett a Balassa Bálint-emlékkarnak. Ez is magyar kultúra egységéhez való tartozást bizonyítja, erősíti bennünk. A muravidéki magyar irodalom, amely szerves része az egyetemes magyar irodalomnak, hatvan éve született meg, és azóta Kárpát-medencei viszonylatban is példaértékűen gazdaggá vált. A mi irodalmunk is értékőrző, közösség- és önkifejező. A muravidéki magyar írók és költők is művészien és hangsúlyosan fejezik ki a szülőföldhöz való ragaszkodást és szeretetet. Őrzik a nyelvet, kultúrát, identitásunkat…



– A misén a Misztrál-együttes Balassi Bálint istenes verseinek éneklésével adott zenei szolgálatot. A költeményeket a XVI. században írta az európai költőóriás, ma a XXI. századot írjuk. Hogyan erősítik a nemzet egységét az évezredes magyar művelődési, művészeti értékek?

– A Misztrál-együttessel már néhányszor találkoztunk Lendván és a környéken. Szeretjük őket. Ők is az egyűvé tartozást bizonyítják, mivel itt Muravidéken is ismerjük a Balassi istenes verseit, csatlakozunk a Boldogasszony anyánk himnuszának az énekléséhez. A közös múltunk, a hagyományaink meghatározzák a közös jövőnket is!

Hívek a kardszentelő misén – Molnár Csenge-Hajna felvétele



– A Misztrál együttes mellett szlovén nyelven asszonykórus énekelt a kétnyelvű misén, amelyen a Balázs-áldást is átvehették a hívek. Hogyan fejezte ki ez a közép-európai népek barátságát?

– Annak ellenére, hogy Szlovénia csak harmincéves, a szlovén nemzet kiállta a századok viharjait. Megőrizte a nyelvét, a kultúráját. Hasonlóságokat fedezhetünk fel Kölcsey Himnusza és France Prešeren himnusza között is. Érdekes, hogy mindkét nép alaphitvallásának, fohászának, azaz himnuszának van olyan különlegessége, amely egyetlen más nép himnuszára sem jellemző. Úgy gondolom, hogy a mai Európában vagy talán tágabban is, csak úgy tudunk megmaradni azoknak akik vagyunk, hogy tiszteletben tartjuk a másságot, de ragaszkodunk a sajátunkhoz: a nyelvhez, a kultúrához.

Molnár Pál

