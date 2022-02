Orbán: Magyarország érdeke a szoros együttműködés Brazíliával

Magyarországnak evidens érdeke, hogy szoros együttműködést ápoljon Brazíliával, a két ország a globális kihívások tekintetében azonos a megközelítést alkalmaz, ami az együttműködésüknek stabil alapot ad - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten.

2022. február 17. 15:19

Jair Bolsonaro brazil államfő (b) és Orbán Viktor kormányfő kezet fog, miután sajtónyilatkozatot tettek tárgyalásuk után a Karmelita kolostorban 2022. február 17-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő Jair Bolsonaro brazil államfővel találkozott, majd a tárgyalásukat követően tett közös sajtónyilatkozatban felsorolta azokat a területeket, amelyeken a két ország hasonló álláspontot foglal el. Ilyen a migráció, az üldözött keresztények támogatása, a családokat érő támadások kivédése, a szabadkereskedelem melletti elköteleződés, valamint a haderőfejlesztés.

Kifejtette: a nagy nemzetközi szervezetek arra törekednek, hogy olyan dokumentumokat fogadjanak el, amelyekben a migráció pozitív fejleményként jelenik meg az emberiség számára, de vannak országok - "ezt mi a józanok koalíciójának nevezzük" -, amelyek nem szeretnék, hogy a világ a migráció eredményeként megváltozzon.

Emlékeztetett: korábban megakadályozták a globális migrációs paktum elfogadását, most van ennek "egy európai kistestvére", amelyet most tárgyal az Európai Unió. "Az európai színtéren ugyanígy meg fogjuk akadályozni, hogy később számunkra ajánlott, illetve kötelező migrációs szabályok jöjjenek létre" - jelentette ki Orbán Viktor.

Kiemelte: megegyeztek, hogy a nemzetközi színtéren egy közös, korai figyelmeztető rendszert hoznak létre, hogy ha a világban olyan dokumentumok készülnének, amelyekbe nekik nem tetsző, az érdekeikkel ellentétes migrációval összefüggő ajánlások kapnak teret, ezt időben észleljék és együttműködjenek a megakadályozásuk érdekében.

Orbán Viktor elmondta: a két ország szerint abszurd, hogy a világ legüldözöttebb vallása ma a keresztény, és "a keresztény gyökerekből kisarjadt civilizáció, elsősorban az európai civilizáció nagyon keveset tesz annak érdekében", hogy megvédhessék azokat, akiket a hitük miatt üldöznek. Most megállapodást írtak alá, hogy az Afrikában élő üldözött keresztény közösségeknek közösen segítenek - tette hozzá.

Közölte: hasonló a megközelítésük a családokat érő támadások tekintetében is, amelyek a családnak egy olyan koncepcióját akarják elfogadtatni a világgal, amely eltér attól, "amit mi gondolunk családnak". A magyar alkotmány világos: "az apa férfi, az anya nő; egy férfi, egy nő alkot egy családot, és mi mindent meg fogunk tenni minden színtéren, hogy ez a megközelítés ne relativizálódjon" - hangoztatta a miniszterelnök.

Arról is beszélt, hogy Magyarországnak létkérdés a szabadkereskedelem, mert a magyar export arányaiban hatalmas, eléri a nemzeti össztermék 80-90 százalékát, vagyis ha nem lenne a világban szabadkereskedelem, akkor a magyar emberek sokkal rosszabbul élnének. Megállapodtak, hogy Brazília nyitva áll, hogy magyar befektetéseket fogadjon - fűzte hozzá.

Azt mondta: Brazília részt vesz a magyar haderőfejlesztési programban, már most is vásároltak tőle két sugárhajtású katonai szállító repülőgépet. Megállapodtak, hogy a hadiipari együttműködés útját szélesítik - közölte.

A miniszterelnök megjegyezte: ma Magyarországon 504 brazíliai egyetemista tanul ösztöndíjjal, a felük, 250 brazil diák a magyar állam által adott ösztöndíjat használja ki.

A kormányfő kitért rá: a brazil elnök Moszkvából érkezett, és ma a diplomáciai életet, sőt a mindennapok életét is "a háború lehetősége árnyékolja be", így minden diplomáciai erőfeszítés, amely a háború elkerülését célozza, rendkívül értékes az egész világ, és különösen Magyarország számára, "hiszen mi közel vagyunk ehhez a konfliktuszónához".

Közölte: az Európai Uniónak van 9 stratégiai partnere, az egyik Brazília, emellett az ország a NATO katonai együttműködő partnere is. Orbán Viktor megköszönte a brazil elnöknek, hogy "ő is tett erőfeszítéseket az elmúlt napokban, hogy Európának ebben a részében fönnmaradjon a béke".

Orbán Viktor megjegyezte: a brazil elnök látogatása diplomáciatörténeti esemény és különös megtiszteltetés is. A tárgyalások előtt kifejezték részvétüket a brazil embereknek az elmúlt napok természeti katasztrófája miatt - tette hozzá.

Jair Bolsonaro a tájékoztatón kiemelte: látogatása alkalmat ad a két ország kapcsolatának mélyítésére a többi között a gazdasági területen.

Az elnök Brazília "kis nagytestvérének" nevezte Magyarországot, tekintettel a területi különbségekre, valamint arra, hogy partnere milyen eredményeket ért el a közös érdekek képviseletében. Ezek közé sorolta az Isten, a haza, a család és a szabadság kérdését.

Az elnök hasznosnak ítélte a tárgyalást, amelyen az együttműködési nyilatkozatok mellett az orosz-ukrán konfliktus is szóba került. A moszkvai látogatásáról Magyarországra érkező Jair Bolsonaro hangsúlyozta, hogy a háború senkinek sem érdeke, azon mindenki csak veszíthet.

Szólt arról is, hogy Brazíliában mintegy százezer magyar él, és számos brazil tanul Magyarországon.

Kitérve az Áder János államfővel folytatott megbeszélésére, a brazil elnök arról is beszélt, hogy Amazónia kérdésében sokszor torz kép jut el a világba az országáról, amely az esőerdők pusztítójaként állítja be Brazíliát. Hangsúlyozta: területük 63 százalékán megőrzik az élővilágot, és erdőtelepítést is végeznek.

Úgy ítélte meg, hogy az ellenük irányuló támadásokat az "agrárbizniszből" indítják.

A sajtónyilatkozat előtt a felek megállapodást írtak alá az együttműködésről a honvédelem, a humanitárius tevékenység és a vízgazdálkodás területén.

Áder János köztársaság elnök (j) fogadja Jair Bolsonaro brazil államfőt a Szent György téren 2022. február 17. MTI/Bruzák Noémi

Orbán Viktor kormányfő fogadja Jair Bolsonaro brazil államfőt (j-b) a Karmelita kolostorban 2022. február 17-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor kormányfő (j3) és Jair Bolsonaro brazil államfő (háttal, j4) tárgyal a Karmelita kolostorban 2022. február 17-én. A miniszterelnök mellett Pintér Sándor belügyminiszter (j), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j4) és Benkő Tibor honvédelmi miniszter (j5). MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

MTI