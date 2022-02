Töretlen a befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt

Sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre Magyarország: 575 millió eurónyi kedvező kamatozású kötvényt bocsátott ki a magyar állam 3, 5, 7 és 10 éves futamidővel a japán piacon - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

2022. február 18. 10:20

"A kötvények legnagyobb része zöld kötvény, vagyis forrásait igazoltan környezetvédelmi, klímavédelmi fenntarthatósági célokra fordítjuk" - tette hozzá.



Megjegyezte azt is, nem volt ez mindig így. 2008-ban a baloldali kormány nem tudta fizetni a lejáró adósságokat, a piac nem volt hajlandó finanszírozni Magyarországot, végül az IMF-hez kellett fordulni - írta.



"Ma a válság ellenére is képesek vagyunk hosszú távra piaci forrást bevonni, köszönhetően az elmúlt évek következetes, hiteles gazdaságpolitikájának" - jelentette ki.



Azt írta, a bizalom visszanyerését segítette az eredményes adósság-kezelés: 4-ről 6 évre javult az adósság átlagos futamideje, kedvezőbbé vált a szerkezete, és biztonságosabb a finanszírozása is. Míg 2010-ben az adósság több mint fele külföldi devizában volt, addig mára ez az arány 25 százalék alá javult, a külföldiek aránya pedig az államadósság finanszírozásban 65 százalékról 30 százalékra csökkent.

