Migránstámadás a határon

Több támadás érte a Csongrád-Csanád megyei szerb határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat péntekre virradóra - derül ki a rendőrség honlapján közzétett videóból.

2022. február 18. 16:20

Perceken át husángokkal, kövekkel dobálták a kerítés magyar oldalán a határsértést megakadályozni próbáló rendőröket. Egy bűnöző létrával többször is a határt védők felé ütött.

Harc.

A határ vajdasági oldalán összegyűlt, feltehetően fiatal bűnözők több alkalommal, perceken át husángokkal, kövekkel dobálták a kerítés magyar oldalán a határsértést megakadályozni próbáló rendőröket, akik pajzsot, sisakot és lövedékálló mellényt viseltek.



A felvétel alapján a kerítés fölött áthajított fadarabok közt voltak 30-40 centis tuskók és egyméteresnél hosszabb husángok is.



Az egyik határsértő csúzlit tartott a kezében. Bemutatták azokat az üveggolyókat is, melyeket feltehetően a csúzlival lőttek át magyar oldalra.



A videón többször is feltűnt egy bűnöző, aki a kerítésnek támasztott létra tetején állt és egy másik alumíniumlétrát próbált a magyar oldalra leereszteni. A létrával többször is a határt védők felé ütött, az egyik ilyen támadást csak a pajzsával tudta felfogni az egyik rendőr.



mti,Gondola