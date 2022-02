Migránstámadás a határon – husáng, csúzli, üveggolyó

Több támadás érte a Csongrád-Csanád megyei szerb határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat péntekre virradóra - derül ki a rendőrség honlapján közzétett videóból. Mindennaposak az illegális migránsok támadásai a magyar rendvédelmi szervek ellen a határon - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója pénteken az M1 aktuális csatornán.

2022. február 18. 16:20

Bakondi György azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a rendőrség pénteken nyilvánosságra hozott a honlapján egy felvételt, amelyen migránsok percekig dobálják husángokkal a déli határvédelmi kerítésnél a határt őrzőket.



A belbiztonsági főtanácsadó szerint jelentősen nőtt a támadások száma, és a felvétel azért is figyelemre méltó, mert ha az ember csak olvas vagy hall róla, nem is tudja elképzelni, milyen agresszióval, milyen "féktelen erőszakkal" szembesülnek a katonák, rendőrök a határon.



Hangsúlyozta: az erőszaknak két változata van, az egyik a határbiztonsági létesítmények műszaki berendezései, például a kamerák ellen irányul, míg másik formája a határ biztonságáért felelők elleni támadás.



Kitért arra, hogy egyre veszélyesebb eszközökkel történnek a támadások, botokkal, késsel, sok esetben csúzlival. Ezek súlyos sérülést is okozhatnak - mondta Bakondi György. Hozzátette: a védekezésben részt vevők megfelelő felszerelésben látják el szolgálatukat, hogy minimálisra csökkentsék a sérülés veszélyét.



Bakondi György elmondta: idén, csütörtök éjfélig már 20 ezer határsértőt és 160 embercsempészt fogtak el. Ebből arra lehet következtetni - fúzte hozzá -, hogy a tavaszi idő kezdetével az illegális migráció növekedésére kell számítani.

Csúzli, üveggolyó, husáng, tuskó, kő

Perceken át husángokkal, kövekkel dobálták a kerítés magyar oldalán a határsértést megakadályozni próbáló rendőröket. Egy bűnöző létrával többször is a határt védők felé ütött.

Harc.

Több támadás érte a Csongrád-Csanád megyei szerb határszakaszon szolgálatot teljesítő rendőröket és katonákat péntekre virradóra - derül ki a rendőrség honlapján közzétett videóból.

A határ vajdasági oldalán összegyűlt, feltehetően fiatal bűnözők több alkalommal, perceken át husángokkal, kövekkel dobálták a kerítés magyar oldalán a határsértést megakadályozni próbáló rendőröket, akik pajzsot, sisakot és lövedékálló mellényt viseltek.



A felvétel alapján a kerítés fölött áthajított fadarabok közt voltak 30-40 centis tuskók és egyméteresnél hosszabb husángok is.



Az egyik határsértő csúzlit tartott a kezében. Bemutatták azokat az üveggolyókat is, melyeket feltehetően a csúzlival lőttek át magyar oldalra.



A videón többször is feltűnt egy bűnöző, aki a kerítésnek támasztott létra tetején állt és egy másik alumíniumlétrát próbált a magyar oldalra leereszteni. A létrával többször is a határt védők felé ütött, az egyik ilyen támadást csak a pajzsával tudta felfogni az egyik rendőr.



mti,Gondola