A Soros-hálózat befolyásolja az Európai Unió alapintézményeit

Veszélyben vannak az Európai Unió alapintézményei, mert nem saját logikájuk alapján működnek, hanem a Soros-hálózat befolyása érvényesül bennük - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

2022. február 20. 10:11

Deutsch Tamás úgy fogalmazott: "hosszú évek óta mindenki azt tapasztalja, hogy szervezetten, irányítottan, az Európai Unió alapintézményeit maga alá gyűrve működik a Soros-hálózat".



Kifejtette: Soros György és a Nyílt Társadalom Alapítvány különböző, "magukat függetlennek hazudó" szervezeteket támogat, "amelyek a legdurvább rágalmakat, hazugságokat gyártják, (...) és ez a hálózat jól szervezetten politikai akaratképzést folytat oly módon, hogy beavatkozik az Európai Unió intézményeinek működésébe".



Az elmúlt hetekben cáfolhatatlan bizonyítékok kerültek nyilvánosságra, hogy a Soros-hálózat intézményesen manipulálja az Európai Unió alapintézményeinek tevékenységét, az Újságok és Hírkiadók Világszövetségének vezérigazgatója ugyanis maga vallotta be, hogy a Soros-hálózat szervezetei gyártanak nyilvánvalóan hazug, manipulatív, lejárató anyagokat Magyarországról és Lengyelországról, és ezek a cikkek ezen a szervezeten keresztül a nyugat-európai, fősodratú médiában jelennek meg - mondta a fideszes politikus.



Kiemelte, annak érdekében, hogy ne maradjon következmények nélkül ez a lelepleződés, és hogy minden létező uniós fórumon ezt a külső beavatkozást állítsák középpontba, levélben kereste meg az összes európai parlamenti képviselőt.



Deutsch Tamás az úgynevezett jogállamisági rendelet elbírálása kapcsán kijelentette, az Európai Bíróság politikai döntést hozott, és ezt előre jelezte a bíróság elnöke, ugyanis több sajtónyilatkozatában is elmondta, hogy a Magyarország és Lengyelország által benyújtott kereset kapcsán nem a jogkérdés a fontos, hanem az a politikai kérdés, hogy milyen irányba fejlődik tovább az európai együttműködés.



"Kereskedelmi televíziós valóságshow-t" csináltak az ítélethirdetésből, és egyúttal "kampányhirdetést adtak fel" ezzel a szerepléssel annak érdekében, hogy a magyar választások ügyébe való beavatkozást el tudják érni - fogalmazott a politikus.



Azt is mondta, hogy az Európai Parlamenten belül az ítélethirdetés kapcsán "hangosan hörögtek" a baloldal képviselői, ugyanakkor elhangzott jó néhány olyan felszólalás is, amely - a magyar és lengyel álláspontot osztva - politikai döntésnek minősítette a határozatot, és arra hívta fel a figyelmet, hogy az uniós intézmények politikai zsarolóeszközként kívánják ezt a jogállamisági rendeletet alkalmazni, ami elfogadhatatlan, illetve arra, hogy a jogállamiság megítélésénél kettős mércét alkalmaznak az EU-s intézmények.

MTI - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság