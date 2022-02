Elbizonytalanodó baloldaliak

Hat héttel a választás előtt állóháborúnak tűnik a magyarországi kampányidőszak. A Nézőpont Intézet választási listás eredménybecslése első látásra kísértetiesen egyezik az év eleji adataival.

2022. február 21. 09:48

Ha „most vasárnap” lettek volna választások, a kormánypárt minden második pártlistás szavazatot megkapott volna (50 százalék), míg a baloldal közös listája a szavazatok 43 százalékára számíthatott volna. A két küszöbostromló kispárt, a Mi Hazánk és a Kétfarkú Kutya Párt továbbra is 3-3 százalékon áll, míg a korábban egyéb kategóriába sorolt maradék egy százaléknyi aktív szavazó már nem „valamilyen egyéb” pártra adná voksát, hanem úgy tűnik, hogy Gattyán György pártját röpítik majd egy százalék fölé - derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásából.

A felszín alatt azonban mégis látható egy fontos változás. Míg januárban a becsült baloldali tábornak kevesebb mint a negyede (24 százalék) volt bizonytalannak tekinthető, február közepére arányuk 40 százalékra nőtt. Mindez azt jelenti, hogy tíz, elvileg a baloldali listára szavazó polgár közül négy nem biztos a dolgában. Kikacsinthat más pártok felé vagy dönthet a választás napi otthonmaradásáról is. A romló eredmények oka alighanem a miniszterelnök-jelölt vitatott fellépésében keresendő, magyarázkodás helyett a baloldali szavazók növekvő aránya választja a nyílt kiállás helyett a rejtőzködő támogatást.

Januárban jeleztük, hogy a Fidesz szavazótábora elkötelezett, s nemcsak a kormánypárttal szimpatizál, de a kormánnyal és különösen a kormányfővel is elégedett. Akkor és most is a 2018-asnál jobb kormánypárti eredményre lát esélyt a Nézőpont „legvalószínűbb listás eredményre” vonatkozó becslése. Ugyanakkor a Fidesz-szavazók 10 százalékának részvétele nem vehető biztosra, a kormánypárt a várt jó eredményét csak abban az esetben tudja elérni, ha mozgósítása jól sikerül, a megfelelő időpontban és hatékonysággal szólítja meg majd peremszavazóit. Ugyan a két kispárt jelenleg nem éri el a Nézőpont-becslés szerint az ötszázalékos küszöböt, de mindkettőjüknek vannak még tartalékai.

Kutatásunkban a lap rákérdezett, ki az, aki elképzelhetőnek tartja, hogy ezen pártokra szavaz, s közülük kivonták a valamelyik más pártra biztosan szavazókat. Ezek alapján elmondható, hogy jelenleg a Mi Hazánk a bejutásra esélyesebb kispárt, amelynek potenciális támogatottsága eléri a 6 százalékot. A biztosan meglévő 3 százalék fölötti szavazói elsősorban a baloldali bizonytalanok táborából érkezhetnek, miután szaporodnak kétségeik eddigi pártszimpátiájukkal kapcsolatban. A Mi Hazánk jelenlegi már meglévő, háromszázalékos táborának egyik fele 2018-ban még Fidesz-szavazó volt, másik fele pedig Jobbik-szavazó. A Kétfarkú Kutya Párt potenciális támogatottsága 4 százalék, támogatói pedig kizárólag kormánykritikusok. A viccpárt ezért komoly fenyegetés a baloldali közös lista számára. Kérdés, hogy a küszöb alatti érték elbizonytalanítja vagy fellelkesíti a meglévő vagy a további szavazótáborukat.

