Karácsony újabb kínos külföldi szereplése - tolmács fordította magyar beszédét

Karácsony megint hazudott: körülötte mindenki angolul beszélt, ő magyarul makogott – ezzel a címmel közölt cikket a Bennfentes.net. A portál Budapest főpolgármesterének ma reggeli Facebook-posztjában közölt beszámolójára hívta fel a figyelmet.

2022. február 21. 15:41

Karácsony Gergely arról posztolt, hogy a hétvégén Münchenben járt, ahol egy biztonságpolitikai fórumon vett részt. „Beszélgetőpartnereim Ekrem İmamoglu és Rafal Trzaskowski voltak, akik Isztambul és Varsó polgármestereként hozzám hasonló tudják, milyen egy tekintélyelvű, hataloméhes kormány uralkodás alatt irányítani egy várost” – írta bejegyzésében a főpolgármester. A Bennfentes.net azonban talált egy videót a panelbeszélgetésről, melyen Karácsony is felszólalt, ebből kiderül, hogy míg a török és a lengyel főváros vezetője angolul beszélt, addig Karácsony Gergely mondatait tanácsadója, Korányi Dávid fordította.

A főpolgármester Facebook-oldalán közölt képeken egyébként nem szerepel Korányi Dávid, jóllehet egy csoportképet is feltöltöttek az albumba.

Karácsony Gergely angolnyelv-tudása akkor került a közérdeklődés fókuszába, amikor a miniszterelnök-jelöltként kampányoló főpolgármesterről kiderült, hogy korábbi önéletrajzaiba beleírta, hogy rendelkezik középfokú angol nyelvvizsgával. Miután kiderült, hogy ez nem igaz, lapunk azt is megtudta, hogy így Karácsonyt a Corvinus egyetem is jogszerűtlenül alkalmazta. A későbbi főpolgármester nem teljesítette a foglalkoztatásához szükséges feltételeket. A miniszterelnök-jelöltségtől később visszalépő politikus azzal magyarázta a papír hiányát, hogy „hiperpasszív” az angolnyelv-tudása, és ígéretet tett arra, hogy meg fog tanulni angolul. Ezt alátámasztva nem sokkal a történtek után egy videón angolul olvasott fel egy szöveget, azonban úgy tűnik, a nyelvtanulásban itt megrekedt, nemzetközi eseményeken továbbra is tolmács segítségére szorul.

Bennfentes.net