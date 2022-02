Benkő: Fel kell készülni minden helyzetre

Fel kell készülni minden helyzetre a keleti határ mentén, a humanitárius feladatokra, a határvédelemre, ezért csoportosítunk át katonákat és haditechnikai eszközöket az ország keleti térségébe - erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszélt kedden Szentendrén.

2022. február 22. 14:32

Benkő Tibor honvédelmi miniszter évértékelő és feladatszabó értekezletet tart Szentendrén, az MH Altiszti Akadémia Művelődési Központban 2022. február 22-én. A honvédelmi és haderőfejlesztési program folytatását jelölte ki fő célként Benkő Tibor az értekezleten. MTI/Mohai Balázs

A miniszter sajtótájékoztatóján közölte: a nemzetbiztonsági kabinet reggeli ülésén Orbán Viktor miniszterelnöktől a Honvédelmi Minisztérium azt a feladatot kapta: meg kell akadályozni, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulás tudjon bejönni, az ország területén manővereket hajtson végre.



Hangsúlyozta: Magyarországon az embereknek nem kell félniük, de körültekintőnek kell lenni, a Magyar Honvédségnek minden eshetőségre fel kell készülnie.

A következő napokban a magyar lakosság is láthatja majd, hogy haditechnikai eszközök, menetoszlopok indulnak el az ország különböző pontjairól a keleti országrészbe. A nyugati országrészben - NATO erőkkel közösen is - kiképzéseket, gyakorlatokat tartanak - ismertette.



Benkő Tibor szerint ha Ukrajnában a helyzet eszkalálódik, nemcsak Ukrajna keleti részén lesz háborús tevékenység, hanem kiterjedhet Kijev, Kárpátalja irányába is. A határokon menekültek érkezésére, továbbá humanitárius feladatokra is fel kell készülniük a katonáknak - ismertette a feladatokat.



A miniszter felidézte a hétfő este történteket, azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette a délkelet-ukrajnai szakadár "Donyecki Népköztársaság" és "Luhanszki Népköztársaság" szuverenitásának haladéktalan elismerését, továbbá közölte: a "bizalom- és biztonságerősítés" keretében e területek békefenntartói feladatait a következő tíz évben Oroszország látja el.



Benkő Tibor szerint kérdés, ki milyen mértékben akarja folytatni a háborús retorikát, valamint Ukrajna miként jár el, de az tény, hogy a Magyarországgal szomszédos országban valóban háborús konfliktus alakult ki.



A miniszter kiemelte: "Magyarország békét szeretne"; a békés, tárgyalásos megoldás híve, de a Magyar Honvédségnek - rendeltetéséből adódóan is - készen kell állnia szükség esetén határvédelmi, humanitárius feladatokra.



Benkő Tibor kedden Szentendrén tartotta hagyományos évértékelő, feladatszabó értekezletét. Azon a HM és a Magyar Honvédség vezetőinek is elmondta: az ukrán-orosz helyzet miatt lesz olyan feladat, amelyet "a mai nappal, vagy holnap, vagy az elkövetkezendő napokban végre kell hajtani".



A miniszter megjegyezte: a délszláv válság sem volt régen, majd 2014-ben megjelent a hibrid hadviselés, megtörtént a Krím annektálása, most pedig a szomszéd országban háború van. Olyan nemzeti haderőt, képességet kell építeni, amely garantálja Magyarország békéjét és biztonságát - szögezte le.



A Magyar Honvédség és a vezetői továbbra is a NATO szerves részeként, de önálló képességeket felvonultatva tudja kezelni a mostani helyzetet - jelentette ki a miniszter, megjegyezve, erről közelmúltbeli magyarországi látogatásán Ben Wallace brit védelmi miniszter és Roger L. Cloutier, a NATO Erők Szárazföldi Parancsnoka személyesen is meggyőződött.

